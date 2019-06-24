2019-06-26T16:03:57+03:00
Общество

100 литров бензина разыграют на «Охоте» от «НАШЕго Радио» в Ижевске

Финал состоится 28 июня
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске любители хорошей музыки вновь выходят на «Охоту». В очередной серии игр от «НАШЕго Радио» (103,8 ФМ, 16+) самые быстрые, смелые и сообразительную разыграют целых 100 литров бензина.

Принять участие в «Охоте» легко. Для этого с 24 по 27 июня необходимо приехать в загаданное в эфире место, имея на стекле своего авто стикер «Знай наших» или «НАШЕ Радио». Впрочем, даже если его нет, то прямо на месте его выдадут ведущие.

Финал недели, где и пройдет розыгрыш главного приза, состоится 28 июня.

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Организатор акции – ИП Власова Анастасия Сергеевна. Срок проведения – 24.06.19-28.06.19. Генеральный партнер – АО «ИЖ-ЛАДА». Подробно об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в группе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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