Утро в Ижевске: судьба театрa Короленко, отключения воды и очереди за билетом на теплоход
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 25 июня, вторник. В городе сегодня будет переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Днем до +21 градуса. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
Удмуртия вошла в список регионов с самым маленьким ростом тарифов ЖКХ (подробнее)
До 6 июля в Ижевске перекроют участок дороги (подробнее)
На улице Удмуртской в Ижевске делают поворот к Ледовому дворцу «Ижсталь» (подробнее)
На компенсацию работ по замене лифтов из бюджета Удмуртии выделят 20 млн рублей (подробнее)
Водитель КамАЗа в Удмуртии не справился с управлением и улетел в кювет (подробнее)
В пригородных поездах в Удмуртии можно будет оплачивать проезд банковской картой (подробнее)
19 пожаров зарегистрировали в лесном фонде Удмуртии (подробнее)
Далее с подробностями.
ПРИЗНАЛИ АВАРИЙНЫМ
Здание театра имени Короленко в Ижевске на заседании Госсовета Удмуртии признано аварийным. На месте старого здания появится новое современное двухэтажное площадью более 6 тыс. кв. м. С архитектурными узнаваемыми элементами национального колорита на фасаде в виде монисто. (подробнее)
Фото: личная страница Дмитрия Сурнина
БЕЗ ВОДЫ
В Ижевске 26 июня начнется очередной этап гидравлических испытаний. В рамках этапа проверят на прочность трубопроводы, расположенные в микрорайонах по улицам 40 лет Победы, Татьяны Барамзиной и Труда (подробнее)
Фото: Архив
ОЧЕРЕДИ НА ТЕПЛОХОД
С момента, как запустили теплоходы в Ижевске, появилось очень много желающих на них прокатиться. В связи с этим образовалась проблема – огромные очереди у кассы. «Комсомолка» решила разобраться, можно ли купить билет заранее и появится ли онлайн-продажа (подробнее)
Фото: vk.com/zlou18
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ИСТОЧНИК KP.RU
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