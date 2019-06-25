Утро в Ижевске: судьба театрa Короленко, отключения воды и очереди за билетом на теплоход

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 25 июня, вторник. В городе сегодня будет переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Днем до +21 градуса. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Удмуртия вошла в список регионов с самым маленьким ростом тарифов ЖКХ (подробнее)

До 6 июля в Ижевске перекроют участок дороги (подробнее)

На улице Удмуртской в Ижевске делают поворот к Ледовому дворцу «Ижсталь» (подробнее)

На компенсацию работ по замене лифтов из бюджета Удмуртии выделят 20 млн рублей (подробнее)

Водитель КамАЗа в Удмуртии не справился с управлением и улетел в кювет (подробнее)

В пригородных поездах в Удмуртии можно будет оплачивать проезд банковской картой (подробнее)

19 пожаров зарегистрировали в лесном фонде Удмуртии (подробнее)

Далее с подробностями.

ПРИЗНАЛИ АВАРИЙНЫМ

Здание театра имени Короленко в Ижевске на заседании Госсовета Удмуртии признано аварийным. На месте старого здания появится новое современное двухэтажное площадью более 6 тыс. кв. м. С архитектурными узнаваемыми элементами национального колорита на фасаде в виде монисто. (подробнее)

Фото: личная страница Дмитрия Сурнина

БЕЗ ВОДЫ

В Ижевске 26 июня начнется очередной этап гидравлических испытаний. В рамках этапа проверят на прочность трубопроводы, расположенные в микрорайонах по улицам 40 лет Победы, Татьяны Барамзиной и Труда (подробнее)

Фото: Архив

ОЧЕРЕДИ НА ТЕПЛОХОД

С момента, как запустили теплоходы в Ижевске, появилось очень много желающих на них прокатиться. В связи с этим образовалась проблема – огромные очереди у кассы. «Комсомолка» решила разобраться, можно ли купить билет заранее и появится ли онлайн-продажа (подробнее)

Фото: vk.com/zlou18

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».