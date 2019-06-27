2019-06-27T12:18:25+03:00
Общество

Утро в Ижевске: смерть на выпускном, лишение прав за грязные номера и погода в Удмуртии в июле

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 27 июня, четверг. Нас ждет +17...+20 градусов, также возможны кратковременные дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- Патологоанатом из Ижевска присвоила более 1,1 млн рублей

- С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Ижевске поднимутся на 6%

- Выпускник школы одной из школ Удмуртии утонул в пруду

- Какая погода ждет жителей Удмуртии в июле?

- Водителей смогут лишать прав за грязные номера.

- Какие фильмы покажут под открытым небом на фан-зоне в Ижевске?

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Когда квартира поплыла

Фото: Павел Голубев

Фото: Павел Голубев

В начале лета в Ижевске прошли ливневые дожди, ряд жилых домов подтопило. Так, в подъезде дома на Ворошилова вода текла через перекрытия по этажам. Что делать, если вас затопил сосед сверху или дом «плывет» при каждом дожде, выяснял журналист «Комсомолки».

1630 партий и более 350 спортсменов

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

В Ижевске подвели итоги этапа Кубка России по шахматам – «Кубка Корпорации «Центр», который проходил с 11 по 18 июня и стал настоящим спортивным праздником для юных участников. Журналист «Комсомолки» пообщался с организаторами и победителями и собрал 10 самых ярких фактов о Кубке.

6 самых мистических деревьев Удмуртии

Фото: Пиксабай

Фото: Пиксабай

Священные рощи существуют во многих поверьях у многих народов. Но у удмуртов они имеют особенное значение. Вековым деревьям поклонялись, около них приносили жертвы, просили об исполнении желаний. «Комсомолка» совместно с Аллой Долгановой и краеведом Александром Кондратьевым составила небольшой путеводитель по самым мистическим и удивительным деревьям Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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