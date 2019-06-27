Готовый дом или участок под застройку: что выбрать ижевчанам?

22 июня «Комсомольская правда»-Ижевск» собрала желающих приобрести дом или участок за пределами города и отправилась на экскурсию – на этот раз – в поселки. Туристы посетили микрорайоны «Белые росы», «Яркий», «Лесной-2» от компании «Зеон Недвижимость», жилой комплекс «Ближняя усадьба» и коттеджный поселок «Славянский-2».

На местах гостей встречали представители компаний-собственников земли и застройщики малоэтажной недвижимости: они предметно рассказали о преимуществах загородной жизни, об инфраструктуре поселков и коммуникациях, а также ответили на все интересующие участников тура вопросы.

А в автобусе, во время поездки, представитель «Россельхозбанка» рассказал участникам об основных условиях ипотечного жилищного кредитования - необходимых документах, сроках, первоначальном взносе и возрастных ограничениях заемщика.

Мы узнали, в чем преимущества жизни в частном доме и что выбрать: построить его самому или выбрать готовый?

Строительство дома на участке

Выбрав такой вариант, вы можете сами высчитать необходимую квадратуру, продумать дизайн-проект и планировку и создать все это собственными руками. Да и гордость берет: «Дом построил сам!».

Однако нужно быть готовым к тому, что процесс строительства хлопотный, долгий и затратный. Возведение дома может затянуться на долгие годы - в один момент могут закончиться отложенные на строительство деньги или придется сменить рабочую бригаду. Но даже если все будет протекать без эксцессов, времени понадобится прилично.

Фото: Диля Ахмадишина

- Так, земляные работы - копка места под фундамент - займет до 2 месяцев, заливка фундамента - до 2 месяцев (проводится слоями), возведение «коробки» - до 2 месяцев, монтаж и установка кровли - до 1 месяца, установка внутренних коммуникаций - до 2 месяцев, внешняя отделка, облицовка, утепление, установка окон - до 2 месяцев, внутренняя отделка - до 2 месяцев. Итого: около 1 года. Конечно, дом может построиться как быстрее, так и медленнее. Все зависит от ваших ресурсов, - прокомментировал Николай Иванов, специалист по недвижимости.

В народе бытует мнение, что строительство дома дешевле, чем покупка. Однако это ошибочное мнение. Затраты начнутся задолго до покупки строительных материалов.

- Во-первых, требуется разрешение на строительство от местной администрации - это платно (стоимость около 15 000), - делится Николай. - Во-вторых, к участку нужно подвести необходимые коммуникации, если они еще не подведены - электричество, вода, газ и канализация – обойдется это примерно в 350 000 рублей (если имеется центральная магистраль). Дизайн дома будет стоить от 1500 р. за квадратный метр. Так, за проект дома в 80 м² жильцам придется отдать минимум 120 000 рублей. Можно, конечно, схитрить и скачать готовый проект в Интернете. Не стоит забывать и о покупке строительных материалов и аренде спецтехники. В среднем только за материалы - газоблок, облицовочную плитку и утеплитель придется отдать 700 000 рублей. Около 300 000 рублей - за внутреннюю отделку. К этой сумме следует прибавить и цену за участок. 7 соток с подведенными коммуникациями обойдутся в 280 000 рублей.

Таким образом, минимальная сумма постройки дома составит 1 750 000 рублей. Эта сумма сохранится на данной отметке только в том случае, если собственник не нанимает рабочую бригаду и не арендует спецтехнику.

- В противном случае к этой стоимости прибавится еще порядка 500 000 рублей, - резюмировал Николай.

Конечно, все минусы перекрывает один факт: как только дом будет готов, вы получите полностью соответствующее вашим требованиям жилище, построенное с учетом ваших пожеланий.

Готовый дом на участке

Этот вариант подходит для тех, кто хочет переехать за город в ближайшее время. Конечно, на выбор дома можно потратить значительно больше времени, чем на выбор участка. Возможно, вам будет нравиться внешний вид, но не устраивать планировка.

Однако муки выбора стоят того. В конечном итоге, после детального мониторинга загородных поселков вы получите тот дом, который подходит вам по всем параметрам.

Фото: Диля Ахмадишина

Несомненным плюсом при покупке участка с недвижимостью являются подведенные к дому коммуникации. Это значит, что будущим жильцам не нужно беспокоиться о проведении электричества, газа, водоснабжения и канализации. Останется только сделать подходящий ремонт, завезти мебель, домашних животных и начать обустраивать гнездышко.

Кроме того, вам не придется тратить драгоценное время на поход в администрацию, подбор рабочей группы, выбор строительных материалов и само строительство (как мы отметили выше, оно займет около 1 года).

Готовый дом имеет фиксированную цену, а значит, вы не столкнетесь с непредвиденными тратами, как в случае с самостоятельным строительством.

Кстати, жилище можно выбрать как с черновой и предчистовой, так и с чистовой отделкой. От этого зависит конечная цена дома. Разница в цене составит примерно 100-150 000 рублей.

Как выбрать участок?

Независимо от того, что вы решили приобрести - готовый дом или участок, важно выбрать подходящую землю. Для этого важно:

1. Узнать статус земли. Это может быть ИЖС, СНТ или ДНП. Так, в доме, построенном на участке садового некоммерческого товарищества или дачного некоммерческого партнерства, жильцам нельзя будет прописаться. Соответственно, в жилище, возведенном на земле индивидуального жилищного строительства, человек сможет получить прописку.

2. Исследовать грунт и определить качество воды. Данные показатели должна определить компания-собственник. Достаточно лишь запросить статистику. Так вы поймете, возможно ли будет с этой земли собирать урожай и пить воду без фильтров.

3. Пообщаться с местными жителями и узнать реальную плату за коммунальные услуги. Обычно в загородных поселках действуют сельские тарифы - за месяц стоимость составит около 2500 тысяч.

Будь в курсе!

Купить и продать недвижимость – дело непростое. Помочь в этом может специалист – риелтор. Как? Все очень просто.

1) Риелторы защитят от мошенников

Покупка и продажа жилья без посредников таит в себе множество «подводных» камней. Риелтор поможет клиенту их увидеть: проверит юридическую чистоту сделки и избавит от неприятностей.

2) Риелторы экономят время

Процесс как покупки, так и продажи жилья – процесс длительный. Обращаясь к проверенным специалистам, собственник экономит время.

3) Риелтор поможет узнать истинную цену недвижимости

При продаже квартиры или дома риелтор оценит недвижимость и вынесет свой вердикт – цена может вырасти, а может и снизиться.

Главное – обратиться к проверенным специалистам. Так, Дмитрий Ярыгин из агентства недвижимости «Гранд» работает в Ижевске уже 19 лет и знает все о том, как выгодно продать и купить квартиру или дом.

Обратиться к нему можно по телефонам: 8912 856 13 13, 901-418 или по адресу: ул.Пушкинская, 114, офис 7.

От первого лица

МАРИЯ:

Фото: Диля Ахмадишина

- Мы живем в квартире, но нам хочется свой дом. Чтобы ребенок мог выйти во двор погулять. Мне нравится, что тур позволяет просмотреть загородные поселки в разных направлениях.

МАРАТ:

Фото: Диля Ахмадишина

- Сейчас такой тренд, много людей хотят жить независимо от соседей, от городского шума. Загородная жизнь дает свои преимущества. Причем большие. Изначально хотел приобрести квартиру, даже съездил в тур по новостройкам зимой, но путем раздумий и мониторинга пришел к тому, что свой дом лучше, чем квартира. В этом мне очень помогают такие туры. Здесь все можно детально рассмотреть, обсудить с застройщиками и сразу за 1 день съездить по нескольким объектам. Это очень удобно.

АЛИНА:

Фото: Диля Ахмадишина

- Пришло понимание, что хочется жить на земле. Мы сейчас ждем третьего ребенка, хочется, чтобы он дышал чистым воздухом и выходил на прогулки. Тур прошел просто великолепно, хочу поблагодарить всех организаторов, партнеров, которые показали нам свои объекты. Это так ценно для покупателя, когда все комплексно, бесплатно, «в одном окне».

Александр Чураков, директор Удмуртского регионального филиала АО «Россельхозбанк»:

Александр Чураков

- Интерес к программам ипотечного кредитования растет, что вполне объяснимо: рынок недвижимости в регионе активно развивается и предложений здесь действительно много. Чтобы помочь осуществить мечту будущим новоселам, наш Банк предлагает сезонные акции по ипотечным продуктам, участвует в реализации программ государственной поддержки для ряда категорий, прежде всего – семей с детьми. Замечу, что и базовая ставка по ипотеке в нашем банке - одна из самых низких.

Индивидуальный подход к каждому клиенту является ключевой миссией «Россельхозбанка», и наши специалисты тесно сотрудничают с представителями застройщиков, агентств недвижимости, чтобы предоставить получателю ипотечного кредита всестороннюю консультативную помощь.

Проект «Тур по новостройкам», в котором Удмуртский филиал «Россельхозбанка» неизменно участвует, широко востребован. Аналитики регионального рынка недвижимости констатируют возросший интерес к загородному жилью, потому маршрут «Тура» на этот раз был проложен по пригородным поселкам с хорошей экологией, новой инфраструктурой и традиционным участком земли у дома. Но мне бы еще хотелось, чтобы в перспективе был организован «Тур по сельским новостройкам», и получатели ипотечного кредита от «Россельхозбанка», выбравшие там свой объект недвижимости и переехавшие на село, завели бы со временем личное подворье. В чем наш Банк, ориентированный на рост числа фермерских хозяйств, глубоко заинтересован.

Подробнее об участках, готовых домах, кредитах и риэлтерских услугах читайте на сайтах компаний:

Микрорайон «Белые росы»

.

ЖК «Ближняя усадьба» – жизнь, которую вы заслужили!

В 5-ти минутах от Ижевска по Сарапульскому тракту, на живописной равнине у деревни Старый Чультем расположился жилой комплекс «Ближняя Усадьба». Приехав сюда однажды вам захочется остаться здесь навсегда! На въезде в посёлок находится КПП, оборудованный автоматическим шлагбаумом и камерами видеонаблюдения. На площади 100 гектаров разместилось 700 индивидуальных участков категории ИЖС. К границам участков подведены электричество, газ и центральный водопровод. Вода в посёлке артезианская, из собственной скважины глубиной 110 метров! В жилом комплексе «Ближняя Усадьба» можно приобрести не только участок, а готовое домовладение или заказать строительство дома своей мечты!

Часть дорог в посёлке асфальтированы, остальные – отсыпаны щебнем, имеют твёрдое покрытие.

Офис продаж жилого комплекса «Ближняя Усадьба» удобно расположен на въезде.

Здесь же находится управляющая компания, обеспечивающая комфортное проживание и работу сетей. Благодаря наличию собственной техники: экскаватора, экскаватора-погрузчика, ассенизатора - оперативно решаются жилищно-коммунальные вопросы.

.

Детскую площадку облюбовали маленькие жителей посёлка. Кстати, эта территория попадает в обзор камер видеонаблюдения. Здесь найдутся занятия, как для малышей, так и для подростков. А детей в посёлке немало! Так что не удивительно, что жилой комплекс «Ближняя Усадьба» был выбран местом строительства муниципального ясли-сада на 80 мест. В посёлке планируется строительство и других социально значимых объектов.

Здесь установлена вышка МТС. Жителям доступен высокоскоростной Интернет, телефония и цифровое телевидение Ростелеком.

Работает продовольственный магазин. В 2019 году планируется строительство большого магазина.

Выбирая земельный участок или дом обратите внимание на жилой комплекс «Ближняя Усадьба! Наличие необходимых коммуникаций позволит вам наслаждаться привычным городским комфортом на лоне природы, вдали от городского шума и суеты!

.

КП «Славянский-2»

.

Микрорайон «Яркий»

Микрорайон «Лесной-2»

.

Россельхозбанк

.

Агентство недвижимости «Гранд»

На правах рекламы.