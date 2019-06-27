2019-06-27T13:34:03+03:00
Общество

«Езжайте, не бойтесь»: ижевчане о беспорядках в Грузии

Как ситуация в Тбилиси отразится на наших туристах и что делать тем, кто уже купил путевку на отдых
Людмила Куликова
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«Езжайте, не бойтесь»: ижевчане о беспорядках в Грузии«Езжайте, не бойтесь»: ижевчане о беспорядках в ГрузииФото: Архив «КП» в Ижевске
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20 июня в Тбилиси состоялась массовая акция. Поводом стало выступление в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Заняв место спикера, он заговорил по-русски. Его речь вызвала волну недовольства, которая привела к сожжённым российским флагам и беспорядкам в городе. Отразилась ли эта ситуация на туристах из Ижевска, выяснила «Комсомолка».

«НЕ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО ЧТО-ТО ПРОИСХОДИТ»

Одним из тех, кто оказался в Грузии в это время, стал Владимир Кулемин, заместитель директора филиала ВГТРК ГТРК «Удмуртия». По его словам, о происходящем он узнал в Интернете.

– Из Грузии я вернулся 23 июня. Был в Тбилиси и в Батуми. Если честно, мы вообще не заметили, что что-то происходит, все было как обычно. За пределами главной площади, в городе и в туристических районах, не было никаких беспорядков. Все было хорошо и спокойно, – рассказал он. По словам Владимира, никаких антироссийских настроений он не заметил. - Грузины всегда очень доброжелательные, готовы помогать, душевные люди. Им не свойственны антироссийские настроения и то, что было на площади. Российских туристов на улицах очень много, в Батуми, например, по моим наблюдениям, русских было больше, чем грузин. Трудностей на границе также не возникло - все прошло быстро и спокойно. Пограничники пожелали удачи.

Одним из тех, кто оказался в Грузии во время беспорядков, стал Владимир Кулемин Фото: героя публикации

Одним из тех, кто оказался в Грузии во время беспорядков, стал Владимир Кулемин Фото: героя публикации

А вот Тимофей Желноваков недавно отправился в Грузию на собственном автомобиле. Ижевчанин признается - из-за большого числа новостей о беспорядках и запретах ехать было страшновато. Но проблем не возникло ни на таможне, ни после нее.

- Жители Грузии нам сказали, что четко разделяют политику и простых людей и что русских в этой стране любят и уважают, и просили всем передать, чтобы не боялись и спокойно приезжали, - рассказал он. - Никаких антироссийских настроений в Грузии не чувствуется!

Тимофей Желноваков недавно отправился в Грузию Фото: героя публикации

Тимофей Желноваков недавно отправился в Грузию Фото: героя публикации

КСТАТИ!

По словам работников сферы туризма, чаще всего ижевчане ездят в Грузию «дикарями» - организуют поездки самостоятельно. Так получается и проще, и дешевле. Но есть и те, кто покупают путевки через фирму.

В случае, если такие туристы решат уехать из страны раньше, они будут иметь право требовать в судебном порядке возвращения денежной суммы, уплаченной по договору, «в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг» (ст. 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»). Об этом рассказала Елена Захидова, руководитель Удмуртского регионального отделения Российского союза туриндустрии.

– Разумеется, все действия по отношению к российским туристам, находящимся в Грузии, будут проводиться в соответствии с указом президента от 21 июня, – пояснила она.

Отметим, что с 8 июля начнет действовать запрет авиаперевозок в Грузию. Это значит, что туристам, решившим отправиться в эту страну, нужно будет искать обходные пути, чтобы добраться до страны. Либо они имеют право вернуть путевку и потребовать расторжение договора в связи с протестными движениями в стране. Им обязаны вернуть всю сумму, которую они заплатили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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