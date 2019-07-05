Утро в Ижевске: гибель рыбы в реке Иж, ликвидация ларьков и испорченное граффити с Децлом

Доброе утро, Ижевск! На календаре долгожданная пятница, 5 июля. Сегодня днем ожидаются небольшие дожди, +18...+20 градусов. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

-«Комсомолка» собрала список мест, в которых можно вкусно перекусить в уютном «летнике» - под открытым небом или навесом.

-Когда в подземном переходе у УдГУ уберут строительный мусор?

-"Комсомолка" узнала у жительницы Удмуртии в чем целебная сила камней и как найти «свой» талисман.

-Опасную парковку ликвидировали у школы Ижевска.

-Администрация Ижевска должна будет организовать уличное освещение в Ленинском районе.

-Сходить к друзьям, в фитнес клуб или в баню. "Комсомолка" узнала от ижевчан, как они моются во время отсутствия горячей воды.

-В Ижевске произошло смертельное ДТП.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ГИБЕЛЬ РЫБЫ

Фото: pixabay.com

В социальных сетях распространились тревожные слухи: сообщают, что в реке Иж массово гибнет рыба (подробнее).

ИСПОРЧЕННОЕ ГРАФФИТИ

Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске испортили граффити с изображением рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого).

ЛИКВИДАЦИЯ ЛАРЬКОВ

Фото: пресс-служба УФССП России по УР

В среду, 3 июля, на улице Гагарина в Ижевске начали сносить торговые павильоны, которые находятся на остановке общественного транспорта.