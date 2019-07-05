Утро в Ижевске: гибель рыбы в реке Иж, ликвидация ларьков и испорченное граффити с Децлом
Доброе утро, Ижевск! На календаре долгожданная пятница, 5 июля. Сегодня днем ожидаются небольшие дожди, +18...+20 градусов. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
-«Комсомолка» собрала список мест, в которых можно вкусно перекусить в уютном «летнике» - под открытым небом или навесом.
-Когда в подземном переходе у УдГУ уберут строительный мусор?
-"Комсомолка" узнала у жительницы Удмуртии в чем целебная сила камней и как найти «свой» талисман.
-Опасную парковку ликвидировали у школы Ижевска.
-Администрация Ижевска должна будет организовать уличное освещение в Ленинском районе.
-Сходить к друзьям, в фитнес клуб или в баню. "Комсомолка" узнала от ижевчан, как они моются во время отсутствия горячей воды.
-В Ижевске произошло смертельное ДТП.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ГИБЕЛЬ РЫБЫ
Фото: pixabay.com
В социальных сетях распространились тревожные слухи: сообщают, что в реке Иж массово гибнет рыба (подробнее).
ИСПОРЧЕННОЕ ГРАФФИТИ
Фото: Диля Ахмадишина
В Ижевске испортили граффити с изображением рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого).
ЛИКВИДАЦИЯ ЛАРЬКОВ
Фото: пресс-служба УФССП России по УР
В среду, 3 июля, на улице Гагарина в Ижевске начали сносить торговые павильоны, которые находятся на остановке общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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