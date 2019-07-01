Утро в Ижевске: подземный переход у УдГУ, последствия ливня и прогноз погоды на неделю

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 1 июля, понедельник. Нас ждет +19...+21 градус, также возможны кратковременные дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

-За пропаганду наркотиков к ответственности привлекли троих жителей Удмуртии.

-В начале лета в Ижевске прошли ливневые дожди, ряд жилых домов подтопило. Так, в подъезде дома на Ворошилова вода текла через перекрытия по этажам. Что делать, если вас затопил сосед сверху или дом «плывет» при каждом дожде, выяснял журналист «Комсомолки».

-Круговое движение на пересечении трасс Завьялово – Гольяны и Сарапул – Воткинск восстановили. Есть и другие изменения на этом участке.

-Ижевчанка прописала в «резиновой квартире» 16 человек. Сейчас дело будет рассматривать суд.

-В Удмуртии нашли сосну, которой 340 лет.

-7 устрашающих фотографий Ижевска перед бурей.

-Лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский поблагодарил врача из Удмуртии.

-"Будет ли Загитова продолжать свою карьеру?". Девушка дала ответ на этот вопрос.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЯ В ГОРОДЕ

Фото: Евгений Родионов в ИГГС

В субботу, 29 июня, в Ижевске прошел сильный ливень. И он не остался незамеченным. Так, жители рассказывают, что на улице Дзержинского сорвало крышу у здания. А также другие последствия стихии и как их устраняли (подробнее).

ПОГОДА

Фото: Архив

Предстоящая неделя, по прогнозу Яндекс.Погода, обещает быть умеренно теплой и дождливой. Днем температура в Ижевске не опустится ниже +17°. Подробный прогноз на неделю уже на сайте.

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД

Фото: Анастасия Захарова

В подземном переходе около УдГУ в Ижевске в принудительном порядке демонтируют торговые модули. По какой причине там все убрали (подробнее)