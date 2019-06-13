Ижевчане смогут присмотреться к жилью в загородных поселках

22 июня «Комсомолка»-Ижевск» проведет первую в этом году экскурсию по загородным поселкам. Приглашаем читателей присоединиться к бесплатному туру на комфортабельном автобусе.

Ижевчане смогут присмотреться как к земельным участкам, так и к домам. Так, мы посетим микрорайон «Яркий» от компании «Зеон – Недвижимость», микрорайон «Лесной-2» от компании «Зеон – Недвижимость», микрорайон «Белые Росы», КП «Славянский-2» от генерального застройщика СК «Арко-строй» и ЖК «Ближняя усадьба».

На местах представители компаний-собственников ответят на все интересующие вопросы и презентуют участки или готовые дома. Туристы смогут оценить инфраструктуру и месторасположение района, а также погрузиться на время презентации в жизнь поселка.

Скучать в дороге не придется: консультант АО «Россельхозбанк» расскажет участникам экскурсии об эскроу-счетах и текущей акции по ипотеке.

Успейте записаться на бесплатный тур до 19 июня по телефонам 945-010, 902-020 или kp@mgcentr.ru. Количество мест ограничено. О времени и месте отправления мы сообщим вам дополнительно.

ООО фирма «Ариго», 18+

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