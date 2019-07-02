2019-07-01T20:26:11+03:00
Общество

Утро в Ижевске: наказание для стрелка, ремонт ливневок и расселение из ветхого жилья

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 июля, вторник. В городе сегодня будет облачно, дождь. Днем до +20 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

В августе начнутся работы по ощебенению улиц в частном секторе Ижевска (подробнее)

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После реконструкции в Ижевске открыли стадион «Динамо» (подробнее)

На улице Удмуртской в Ижевске начался ремонт (подробнее)

Далее с подробностями.

НАКАЗАНИЕ

В Ижевске назначили наказание мужчине, который стрелял из окна жилого дома. 3 мая в соцсетях появилось видео: два молодых человека стреляют из окон многоквартирного дома в центре города. В ходе предварительного следствия и судебного заседания подозреваемый свою вину признал полностью. Уголовное дело прекращено, мужчине назначен штраф в размере 15 тысяч рублей (подробнее)

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

РЕМОНТ ЛИВНЕВОК

В Ижевске в 2019 году запланирован капитальный ремонт восьми ливневок. В конце июня был заключен муниципальный контракт, стоимость работ составляет 9 949 млн. рублей (подробнее)

Фото: Надя Мальцева

Фото: Надя Мальцева

РАССЕЛЯТ 70 СЕМЕЙ

В Ижевске на первом этапе программы по расселению из ветхого жилья планируется переселить 70 семей, это 255 человек, которые проживают в 9 многоквартирных домах. По программе переселение семей в новое жилье должно завершиться до конца 2020 года (подробнее)

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

ИСТОЧНИК KP.RU

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