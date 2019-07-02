Утро в Ижевске: наказание для стрелка, ремонт ливневок и расселение из ветхого жилья

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 июля, вторник. В городе сегодня будет облачно, дождь. Днем до +20 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

В августе начнутся работы по ощебенению улиц в частном секторе Ижевска (подробнее)

Гимнаст из Удмуртии завоевал вторую золотую медаль на Европейских играх (подробнее)

Будут ли управляющие компании вывозить снег из дворов Ижевска? (подробнее)

Глава Удмуртии ответил на обращение биатлонистки Ульяны Кайшевой (подробнее)

После реконструкции в Ижевске открыли стадион «Динамо» (подробнее)

На улице Удмуртской в Ижевске начался ремонт (подробнее)

Далее с подробностями.

НАКАЗАНИЕ

В Ижевске назначили наказание мужчине, который стрелял из окна жилого дома. 3 мая в соцсетях появилось видео: два молодых человека стреляют из окон многоквартирного дома в центре города. В ходе предварительного следствия и судебного заседания подозреваемый свою вину признал полностью. Уголовное дело прекращено, мужчине назначен штраф в размере 15 тысяч рублей (подробнее)

Фото: скриншот видео

РЕМОНТ ЛИВНЕВОК

В Ижевске в 2019 году запланирован капитальный ремонт восьми ливневок. В конце июня был заключен муниципальный контракт, стоимость работ составляет 9 949 млн. рублей (подробнее)

Фото: Надя Мальцева

РАССЕЛЯТ 70 СЕМЕЙ

В Ижевске на первом этапе программы по расселению из ветхого жилья планируется переселить 70 семей, это 255 человек, которые проживают в 9 многоквартирных домах. По программе переселение семей в новое жилье должно завершиться до конца 2020 года (подробнее)