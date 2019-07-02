2019-07-02T13:52:14+03:00
Общество

Фотофантазии: НЛО прилетел в Ижевск

Что было бы, если бы инопланетяне прибыли в столицу Удмуртии
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив

Вы когда-нибудь задумывались над тем, а как бы инопланетян приняли в Ижевске? Мы решили пофантазировать на эту тему и «приземлили» НЛО в столице Удмуртии. К тому же 2 июля - Всемирный день неопознанных летающих объектов. Что из этого получилось, смотрите сами.

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

ИСТОЧНИК KP.RU

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