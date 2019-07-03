Утро в Ижевске: задымление в перинатальном центре, новые правила продажи молочных продуктов и смерть на улице Холмогорова

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 3 июля, середина рабочей недели. Сегодня днем ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, температура +23..+25 °С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- АВТОВАЗ приостановил работу завода в Ижевске и Тольятти (Подробнее)

- Начальник Управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска рассказала о своей должности и личной жизни (Подробнее)

- Территория сквера на улице Петрова в Ижевске была разрушена с 2016 года (Подробнее)

- Подросток из Ижевска подозревается в угоне двух машин (Подробнее)

- Ижевчане, которые приняли участие в опросе, считают, что общественный транспорт нужно обновить (Подробнее)

- Ижевчанин лишился 650 000 рублей при попытке продать товар в Интернете (Подробнее)

- Ремонт кровель начнут в школах Ижевска на этой неделе (Подробнее)

А теперь к главным новостям:

Задымление в перинатальном центре

Фото: Архив КП

Во вторник, 2 июля, произошло задымление в перинатальном центре Ижевска на Воткинском шоссе. Туда направили силы и средства ГУ МЧС по Удмуртии. Как стало известно, дым был в подвальном помещении. Горения не было. (Подробнее)

На улице Холмогорова нашли тело мужчины

Фото: Архив КП

1 июля, на улице Холмогорова в Ижевске нашли тело молодого человека. По предварительным данным молодой человек скончался от падения с седьмого этажа. (Подробнее)

Новые правила продажи молочных продуктов

Фото: Дмитрий Юданов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов. В магазинах Ижевска появились особые таблички на товарах без заменителей молочного жира. (Подробнее)

Ремонт самого протяженного участка дороги в Удмуртии

Фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии

В Удмуртии приступили к ремонту самого протяженного участка дороги Ижевск - Ува.Длина участка составляет 10 километров. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». (Подробнее)

Диспетчер ИжГЭТ помогла найти пропавшую ижевчанку

Фото: Архив КП

В конце июня появилась информация о пропавшей женщине в районе городка Металлургов. За помощью в поисках родственники обратились в ИжГЭТ. Диспетчер обзванивала водителей и кондукторов и передавала приметы пропавшей. Через непродолжительное время женщину нашли. (Подробнее)

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