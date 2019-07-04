Утро в Ижевске: визит Анны Кузнецовой, гибель пчел и контроль над сбором грибов и ягод

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 4 июля. Сегодня днем ожидаются небольшие дожди, +22...+24 градуса. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Минсельхоз хочет получить контроль за сбором диких грибов и ягод

- Строительство мечети в Удмуртии приостановили

- В Удмуртии повысились цены на некоторые продукты

- Ижевские дайверы обследовали «плавучий остров»

- Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова будет разбираться в ситуации с детдомом в Удмуртии

- В четырех районах Удмуртии массово гибнут пчелы

- Спасатели помогли ребенку из Удмуртии освободиться от велосипедного троса

- Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества

А теперь к главным новостям:

Почему «коммуналка» подорожает на 6%

Фото: Архив

В июле цены на «коммуналку» вырастут - теперь ижевчане будут платить в среднем на 6% больше, чем раньше. Почему цены поднялись так резко?

Утраченный символ

Фото: Архив

3 июля 2018 года на башне Ижевского оружейного завода вспыхнул огонь. Не выдержав высоких температур, шпиль здания рухнул вниз. Что сейчас происходит с башней «Ижмаша», выяснила «Комсомолка».

«Что унывать, если жизнь такая?»

Фото: Сергей Грачев

Николай аккуратно выкатывается на своей самодельной тележке из гаража и ловко усаживается на скамейку. Рядом садится жена Александра, и они начинают свой рассказ о том, как 6 лет назад их жизнь в корне изменилась из-за заболевания Николая…