Утро в Ижевске: визит Анны Кузнецовой, гибель пчел и контроль над сбором грибов и ягод
Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 4 июля. Сегодня днем ожидаются небольшие дожди, +22...+24 градуса. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Минсельхоз хочет получить контроль за сбором диких грибов и ягод
- Строительство мечети в Удмуртии приостановили
- В Удмуртии повысились цены на некоторые продукты
- Ижевские дайверы обследовали «плавучий остров»
- Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова будет разбираться в ситуации с детдомом в Удмуртии
- В четырех районах Удмуртии массово гибнут пчелы
- Спасатели помогли ребенку из Удмуртии освободиться от велосипедного троса
- Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества
А теперь к главным новостям:
Почему «коммуналка» подорожает на 6%
Фото: Архив
В июле цены на «коммуналку» вырастут - теперь ижевчане будут платить в среднем на 6% больше, чем раньше. Почему цены поднялись так резко?
Утраченный символ
Фото: Архив
3 июля 2018 года на башне Ижевского оружейного завода вспыхнул огонь. Не выдержав высоких температур, шпиль здания рухнул вниз. Что сейчас происходит с башней «Ижмаша», выяснила «Комсомолка».
«Что унывать, если жизнь такая?»
Фото: Сергей Грачев
Николай аккуратно выкатывается на своей самодельной тележке из гаража и ловко усаживается на скамейку. Рядом садится жена Александра, и они начинают свой рассказ о том, как 6 лет назад их жизнь в корне изменилась из-за заболевания Николая…
ИСТОЧНИК KP.RU
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