Утро в Ижевске: продвижения в деле о гибели подростка в Летнем саду, ремонт ливневок и ограничение движения

Доброе утро, Ижевск! Пятница! 12 июля, впереди выходные! Сегодня днем ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди и грозы, температура +20...+22°С. Желаем вам удачного дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Вот это да! Фильм про моржа из Зоопарка Удмуртии представит Россию на Международном кинофестивале.

- На что только не пойдет человек, чтобы заработать... Вот и заведующая детским садом использовала свое положение в корыстных целях.

- В Удмуртии растет количество заболевших бешенством животных. Какова опасность для местных жителей.

- Как будет действовать в Удмуртии постановление о грязных номерах.

- В скейт-парке пройдет соревнование мирового уровня.

- Борщевик Сосновского - опасное растение, сок которого вызывает на свету ожоги второй степени, - разрастается в Ижевске. На каких улицах он замечен, и что собираются делать с проблемой власти, разбиралась «Комсомолка».

- Сколько новых светофоров установят в Ижевске.

- В Ижевске на одном из участков установят ограничение скорости.

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ЛАС-ВЕГАС В ИЖЕВСКЕ

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Как зарождались, развивались и закрывались скрытые империи игорного бизнеса в Удмуртии.

РЕМОНТ ЛИВНЕВОК

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В Ижевске начался ремонт ливневок, их общая протяженность около километра (подробнее).

ГИБЕЛЬ ПОДРОСТКА В ЛЕТНЕМ САДУ

Фото: Архив

В Ижевске зампрокурора республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о гибели подростка, которого придавила чаша фонтана (подробнее).

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Фото: Сергей Грачев

В связи с ремонтом теплотрассы в Ижевске будет сужена проезжая часть на одном из участков кольца на перекрестке улиц Удмуртской и Карла Либкнехта (подробнее).