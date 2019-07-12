Утро в Ижевске: продвижения в деле о гибели подростка в Летнем саду, ремонт ливневок и ограничение движения
Доброе утро, Ижевск! Пятница! 12 июля, впереди выходные! Сегодня днем ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди и грозы, температура +20...+22°С. Желаем вам удачного дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Вот это да! Фильм про моржа из Зоопарка Удмуртии представит Россию на Международном кинофестивале.
- На что только не пойдет человек, чтобы заработать... Вот и заведующая детским садом использовала свое положение в корыстных целях.
- В Удмуртии растет количество заболевших бешенством животных. Какова опасность для местных жителей.
- Как будет действовать в Удмуртии постановление о грязных номерах.
- В скейт-парке пройдет соревнование мирового уровня.
- Борщевик Сосновского - опасное растение, сок которого вызывает на свету ожоги второй степени, - разрастается в Ижевске. На каких улицах он замечен, и что собираются делать с проблемой власти, разбиралась «Комсомолка».
- Сколько новых светофоров установят в Ижевске.
- В Ижевске на одном из участков установят ограничение скорости.
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Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
Как зарождались, развивались и закрывались скрытые империи игорного бизнеса в Удмуртии.
РЕМОНТ ЛИВНЕВОК
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
В Ижевске начался ремонт ливневок, их общая протяженность около километра (подробнее).
ГИБЕЛЬ ПОДРОСТКА В ЛЕТНЕМ САДУ
Фото: Архив
В Ижевске зампрокурора республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о гибели подростка, которого придавила чаша фонтана (подробнее).
ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Фото: Сергей Грачев
В связи с ремонтом теплотрассы в Ижевске будет сужена проезжая часть на одном из участков кольца на перекрестке улиц Удмуртской и Карла Либкнехта (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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