Утро в Ижевске: единственное место для купания, происшествие в Летнем саду и провалившийся пол в детском саду

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 8 июля, начало рабочей недели. Сегодня днем ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди, температура +19..+21°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- 8 июля по улице Вадима Сивкова в Ижевске ограничат движение (Подробнее)

- Известный российский фигурист стал постановщиком новой показательной программы Елизаветы Туктамышевой (Подробнее)

- Ночь в зоопарке пройдет в Ижевске (Подробнее)

- По итогам ЕГЭ-2019 в Ижевске 24 выпускника набрали 100 баллов (Подробнее)

- В Ижевске перекрыли аварийную лестницу (Подробнее)

- Более 500 нарушений дизайн-кода выявлено в Ижевске за этот год (Подробнее)

- Стены Республиканской детской больницы раскрасили в Ижевске (Подробнее)

- В Удмуртии спасатели обнаружили на набережной избитого мужчину (Подробнее)

А теперь к главным новостям:

Посетители Летнего сада полчаса провисели на высоте

Фото: Борис Ломаев

В Ижевске, 7 июля, в воскресенье, один из аттракционов Летнего сада им. Горького во время работы остановился. Посетителям пришлось висеть в воздухе около получаса. (Подробнее)

Благоустройство скверов продолжается

Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Строительно-монтажные работы начались еще в двух скверах города. В четверг, 4 июля, глава города Ижевска Олег Бекмеметьев посетил сквер «Рябиновый» на улице 9-го Января и «Сквер молодоженов» на улице Петрова. (Подробнее)

Почему в детском саду провалился пол?

Фото: соцсети

В пятницу, 5 июля, министр образования и науки региона Светлана Болотникова отправилась с инспекцией в детский сад села Люкшудья, где, по сообщениям в соцсетях, провалился пол. (Подробнее)

Где можно купаться в Ижевске?

Фото: Эдуард Карипов

В Ижевске установлены 33 места, запрещенных для отдыха на воде и только одно специально оборудованное - городской пляж возле парка им. С. М. Кирова. (Подробнее)

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