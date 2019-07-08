Любовь длиною в 60 лет: супруги из Ижевска, отметившие «бриллиантовую свадьбу», раскрыли секреты счастливой семейной жизни

Надежда и Анатолий вместе более 60 лет - недавно отметили «бриллиантовую свадьбу». Накануне Дня семьи, любви и верности, журналист «Комсомолки» Ксения Аксенова отправилась в гости к «молодоженам», чтобы узнать секреты счастливой семейной жизни.

Когда мы подъезжали к дому 83-летней Надежды Леонидовны, я поражалась, какие в поселке дома: огромные, в два-три этажа, с газонами и шикарными заборами. И радовалась, думая, что у моей героини такой же. Но нет - дом оказался простым, участок – с деревянными досочками вместо дорожек и аккуратным огородом, на котором растут даже абрикосы.

Ухаживать за грядками помогают внуки. Их у Нади и Толи восемь. Один из них и заказал для счастливой пары лимузин в виде кареты - по случаю бриллиантовой свадьбы.

- Ой, как мы удивились! Мы же не знали. Вышли из дома, смотрим - стоит карета. Нас приглашают туда сесть. Повезли на праздник… Мы ехали и смеялись - все на нас оглядывались. И без конца поздравляли. Как только выпить захочется, сразу поздравляют, - под смех Надежды Леонидовны рассказывает Анатолий Владимирович.

Торжество проходило в санатории, там же, в зимнем саду, молодоженам устроили импровизированную фотосессию.

Один из внуков заказал для наших героев лимузин в виде кареты - по случаю бриллиантовой свадьбы. Фото: личный архив героев

ПОЗНАКОМИЛИСЬ ЕЩЕ В ШКОЛЕ

Надежда и Анатолий (тогда еще - Надя и Толик) познакомились в школе. Она училась в 8-м классе, он - на год младше.

- Вместе нам нужно было ставить пьесу «Снежок». Я играла учительницу истории. Смотрю - все вроде нормально себя ведут, а этот все прыгает от меня и прыгает! - Надежда Леонидовна с какой-то особой нежностью смотрит на Анатолия Владимировича, пока тот старательно чинит что-то. - Я жила в километре от школы. Мальчишечья группа меня провожала, провожала, а потом остался он один.

- А чем он вам понравился?

- Он отличался. Он был весь белокурый, а глаза такие… ярко-карие! - Надежда Леонидовна показывает на черно-белую фотографию с красавчиком Толиком. - Помню, у него был костюм рыцаря на Новый год! Все зайчики, а он - рыцарь! - смеется моя героиня.

Семейный альбом героев – в центре фотография молодого Анатолия Владимировича. Как говорит Надежда Леонидовна, «он был весь белокурый, а глаза такие… ярко-карие!»Фото: Диля Ахмадишина

СВАДЬБА БЕЗ ПЛАТЬЯ И КОЛЬЦА

Толя еще в 10-м классе знал, что женится на Наде. Он подарил ей комсомольский значок с нацарапанными инициалами и уехал. Сначала служил в армии, потом работал в Днепропетровске. Все это время они переписывались. Однажды, когда Надя училась в Казанском университете, Анатолий приехал к ней в гости. И занял… 8 рублей.

- До сих пор вот не отдал, - ехидничает Анатолий Владимирович.

- А как сделали предложение?

- А никак! Сказал, пойдем, распишемся. Ну, и пошли. Мы уж готовы были к этому. Сколько лет все это длилось - знакомство, переписка…

Анатолий и Надежда расписались 6 ноября 1958 года. Не было ни банкета, ни свадебных платьев…

- Не обидно было?

- Нет! У меня же был красивый модный лыжный костюм. А тогда про платье никаких разговоров и не было. Какие там платья особые.

- А колечко? - не унималась я.

- Не было. Зачем? - восклицает Анатолий Владимирович и добавляет. - Нет колечка, чтобы все знали, что я холостой, и она холостая.

- Я, кстати, 10 лет не меняла фамилию, все присматривалась, - смеется Надежда Леонидовна. - Взяла его фамилию только тогда, когда паспорт меняла.

- А как годовщины отмечали?

- В кафе ходили несколько раз. Мороженое есть и пить томатный сок!

Анатолий Владимирович и Надежда Леонидовна расписались 6 ноября 1958 года. Не было ни банкета, ни свадебных платьев. Даже свадебного колечка не было!Фото: Диля Ахмадишина

ЖИЛИ В ПОДВАЛЕ, А ТУФЕЛЬКИ ПОКУПАЛИ

В Ижевске Анатолий Владимирович работал на автозаводе, чуть позже там же стала работать и его супруга. Молодую семью поселили в комнате, в подвале Дома крестьянина на Пастухова. Первая совместная покупка - туфли на каблуках, с ленточками, как у римских сандалий.

- Это был наш первый Новый год. Я пыталась красиво завязать эти ленточки, и ничего у меня не получалось. Все скользило, падало. И Толя все время их подхватывал, - вспоминает Надежда.

ПЕРЕПУТАЛИ БЛИЗНЯШЕК

После рождения первого ребенка - сына Андрея - молодой семье выделили 1-комнатную квартиру на Центральной площади. Все хлопоты, связанные с малышом, на себя взял Анатолий Владимирович - у него были младшие братья, а Надежда тогда даже купать ребенка не умела.

Потом появились Оля и Мила, близнецы.

- И мы их перепутали, месяца в 3-4. Одна была розовощекая и пухленькая, а другая длинненькая и худенькая. А потом раз, и наоборот стало, - мои старички заливисто хохочут.

Анатолий Владимирович и Надежда Леонидовна Минеевы живут в микрорайоне Пазелы, в своем небольшом домике. Работать на огороде, где растут даже абрикосы, помогают внукиФото: Диля Ахмадишина

3 СОВЕТА, КАК СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ И ЛЮБОВЬ ОТ НАДЕЖДЫ ЛЕОНИДОВНЫ

- Приходит он после работы, не корите его. Назовите ласковым именем, посадите ужинать. Когда ест, к нему не приставайте. Пусть спокойно поест. Потом уже все остальное.

- Если муж сердится, молчите, не говорите ничего. Лучше промолчать и сходить куда-нибудь погулять. Я вот однажды разозлилась и уехала в «Строитель» на выходные.

- Обязательно должны быть совместные интересы. Например, увлекается ваш муж машинами, задавайте вопросы. Вот мы с Толей всю жизнь ходили в походы! Весь Союз исходили и изъездили, от Карелии до Киргизии, пока у меня сердце не прихватило.

От автора: А я для себя поняла еще один, и, наверное, главный секрет их семейного счастья! Они все время смеются и подшучивают друг над другом. Они воспринимают жизнь с легкостью и улыбкой. И это главное!

КСТАТИ!

Нашу героиню мы нашли «ВКонтакте». У Надежды Леонидовны там своя страничка. Говорит, зарегистрировалась сама!

- Серьезно?!

- Да, а почему нет? У меня правнучка участвовала в конкурсе и нужно было голосовать за нее. Я решила зарегистрироваться, чтобы проголосовать и комментарий написать. Она такая беззубая там, смешная, ей всего 6 лет. Она победила - мы же за нее всей семьей голосовали. А потом думаю, раз уж есть блог или как это там называется… страничка, что ей пропадать зря. Внуки фотографируют, а я снимки выставляю.