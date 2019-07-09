2019-07-09T10:58:02+03:00
Общество

Утро в Ижевске: холодное лето, остановка аттракциона и проблемы с разметкой

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 9 июля, начало рабочей недели. Сегодня днем ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди, температура +21...+23°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Почему жители Удмуртии против строительства завода по переработке отходов

- Названы регионы с самыми высокими доходами

- Что сейчас делают на Центральной площади в Ижевске?

- В ближайшие дни синоптики не обещают тепла в Удмуртии

- В «Парках Ижевска» прокомментировали остановку аттракциона

- Разметка в Ижевске вновь не прошла проверку

А теперь к главным новостям:

«Девушка была вся в крови»

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

В воскресенье, 7 июля, на объездной города Ижевска произошло массовое ДТП - столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, скончались два человека, четверых доставили в больницу, двое получили травмы. Подробности происшествия выяснила «Комсомолка».

Цены на бензин

Фото: Архив

Фото: Архив

В начале июня цены на бензин начали расти по всей стране. Удмуртия - не исключение. По данным Удмуртстата, только за последнюю неделю розничные цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 выросли на 17 копеек за литр. Как это отразилось на ижевчанах.

Любовь длиною в 60 лет

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Надежда и Анатолий вместе более 60 лет - недавно отметили «бриллиантовую свадьбу». Накануне Дня семьи, любви и верности, журналист «Комсомолки» Ксения Аксенова отправилась в гости к «молодоженам», чтобы узнать секреты счастливой семейной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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