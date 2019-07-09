Утро в Ижевске: холодное лето, остановка аттракциона и проблемы с разметкой
Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 9 июля, начало рабочей недели. Сегодня днем ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди, температура +21...+23°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Почему жители Удмуртии против строительства завода по переработке отходов
- Названы регионы с самыми высокими доходами
- Что сейчас делают на Центральной площади в Ижевске?
- В ближайшие дни синоптики не обещают тепла в Удмуртии
- В «Парках Ижевска» прокомментировали остановку аттракциона
- Разметка в Ижевске вновь не прошла проверку
А теперь к главным новостям:
«Девушка была вся в крови»
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В воскресенье, 7 июля, на объездной города Ижевска произошло массовое ДТП - столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, скончались два человека, четверых доставили в больницу, двое получили травмы. Подробности происшествия выяснила «Комсомолка».
Цены на бензин
Фото: Архив
В начале июня цены на бензин начали расти по всей стране. Удмуртия - не исключение. По данным Удмуртстата, только за последнюю неделю розничные цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 выросли на 17 копеек за литр. Как это отразилось на ижевчанах.
Любовь длиною в 60 лет
Фото: Диля Ахмадишина
Надежда и Анатолий вместе более 60 лет - недавно отметили «бриллиантовую свадьбу». Накануне Дня семьи, любви и верности, журналист «Комсомолки» Ксения Аксенова отправилась в гости к «молодоженам», чтобы узнать секреты счастливой семейной жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU
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