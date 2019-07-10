Утро в Ижевске: дефектная разметка, смертельный прыжок парашютиста и список школ, которые откроют свои двери в октябре
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 9 июля, среда. Погода нас снова не радует днем ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди с грозами, температура +21...+23°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Стало известно, когда откроют детский сад в районе СХВ.
- В ряде СМИ недавно появилась тревожная информация: в связи с подорожанием кормовых добавок цены на мясо могут подскочить сразу на 10%! Есть ли такая угроза в Удмуртии, разбиралась «Комсомолка».
- Где еще в Ижевске появятся остановочные комплексы.
- Что будет с велодорожками в Ижевске? Появятся ли новые в ближайшее время.
- Помните супружескую пару, которая велосипедной цепью задушила своего знакомого? Так вот им вынесли приговор.
- Концерн «Калашников» принимает участие в разработке мотоцикла Аурус.
- Какие работы будут проведены на трассе Ижевск - Воткинск.
- Хищная любовь! В зоопарке Ижевска появились две новые влюбленные пары.
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ДЕФЕКТНАЯ РАЗМЕТКА
Фото: Сергей Грачев
В Ижевске на данный момент подрядчик нанес 591 тысячу погонных метров разметки из 623 тысяч. Сейчас принято уже 80% нанесенной разметки, из них 75% признано годной, 25% признана дефектной.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПРЫЖОК
Фото: pixabay.com
В Ижевске скончался 44-летний парашютист при выполнении тренировочного прыжка.
В ШКОЛУ В ОКТЯБРЕ
Фото: Диля Ахмадишина
В Ижевске четыре школы начнут работать только в середине октября. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) глава города Олег Бекмеметьев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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