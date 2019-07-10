Утро в Ижевске: дефектная разметка, смертельный прыжок парашютиста и список школ, которые откроют свои двери в октябре

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 9 июля, среда. Погода нас снова не радует днем ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди с грозами, температура +21...+23°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Стало известно, когда откроют детский сад в районе СХВ.

- В ряде СМИ недавно появилась тревожная информация: в связи с подорожанием кормовых добавок цены на мясо могут подскочить сразу на 10%! Есть ли такая угроза в Удмуртии, разбиралась «Комсомолка».

- Где еще в Ижевске появятся остановочные комплексы.

- Что будет с велодорожками в Ижевске? Появятся ли новые в ближайшее время.

- Помните супружескую пару, которая велосипедной цепью задушила своего знакомого? Так вот им вынесли приговор.

- Концерн «Калашников» принимает участие в разработке мотоцикла Аурус.

- Какие работы будут проведены на трассе Ижевск - Воткинск.

- Хищная любовь! В зоопарке Ижевска появились две новые влюбленные пары.

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ДЕФЕКТНАЯ РАЗМЕТКА

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске на данный момент подрядчик нанес 591 тысячу погонных метров разметки из 623 тысяч. Сейчас принято уже 80% нанесенной разметки, из них 75% признано годной, 25% признана дефектной.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПРЫЖОК

Фото: pixabay.com

В Ижевске скончался 44-летний парашютист при выполнении тренировочного прыжка.

В ШКОЛУ В ОКТЯБРЕ

Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске четыре школы начнут работать только в середине октября. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) глава города Олег Бекмеметьев.