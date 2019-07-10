2019-07-10T08:27:34+03:00
Общество

Утро в Ижевске: дефектная разметка, смертельный прыжок парашютиста и список школ, которые откроют свои двери в октябре

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 9 июля, среда. Погода нас снова не радует днем ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди с грозами, температура +21...+23°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Стало известно, когда откроют детский сад в районе СХВ.

- В ряде СМИ недавно появилась тревожная информация: в связи с подорожанием кормовых добавок цены на мясо могут подскочить сразу на 10%! Есть ли такая угроза в Удмуртии, разбиралась «Комсомолка».

- Где еще в Ижевске появятся остановочные комплексы.

- Что будет с велодорожками в Ижевске? Появятся ли новые в ближайшее время.

- Помните супружескую пару, которая велосипедной цепью задушила своего знакомого? Так вот им вынесли приговор.

- Концерн «Калашников» принимает участие в разработке мотоцикла Аурус.

- Какие работы будут проведены на трассе Ижевск - Воткинск.

- Хищная любовь! В зоопарке Ижевска появились две новые влюбленные пары.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ДЕФЕКТНАЯ РАЗМЕТКА

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске на данный момент подрядчик нанес 591 тысячу погонных метров разметки из 623 тысяч. Сейчас принято уже 80% нанесенной разметки, из них 75% признано годной, 25% признана дефектной.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПРЫЖОК

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Ижевске скончался 44-летний парашютист при выполнении тренировочного прыжка.

В ШКОЛУ В ОКТЯБРЕ

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске четыре школы начнут работать только в середине октября. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) глава города Олег Бекмеметьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В городе надо драться и за детей бояться, поэтому мы уехали
Так объясняют свои решения молодые энтузиасты, построившие поселок Программистов в Вятской лесной глубинке. Об этом «КП» писала полтора года назад. Наши журналисты Николай и Наталья Варсеговы недавно опять побывали в поселке этом
Пенсионерка из Яренска после лечения в Москве: благодаря врачам я снова начала ходить
Пациентка из Архангельской области рассказала, что в Яренске ходят слухи, что никакого лечения в Москве нет. Но она не испугалась, поехала и проверила на своем опыте: лечение есть, больницы бесплатны, врачи очень отзывчивы
Новости 24
Школа в Ленинском районе Ижевска откроется в январе 2020 году
Двоих мужчин из Удмуртии осудят за избиение полицейских
Что собираются делать на улице 9 Января в Ижевске?
С начала года в Ижевске заменили более 2,6 тысячи светильников
С 10 по 23 июля в Ижевске отключат горячую воду в микрорайонах Автозавода
В Удмуртии 10 июля местами ожидаются грозы
Спасатели из Удмуртии помогли коту, которого сбросили с причальной стенки
Пост начальника Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска вновь освободился
В Птичьем сквере в Ижевске продолжаются работы по реконструкции
Детский сад на 116 мест в районе СХВ в Ижевске откроется в 2020 году
Несколько школ Ижевска начнут работать позже обычного
Житель Удмуртии скончался при выполнении прыжка с парашютом
Фигуристка Елизавета Туктамышева выложила фото в купальнике
Остановки в Ижевске планируют отдать в концессию
Четверть нанесенной разметки в Ижевске признана дефектной
Появятся ли новые велодорожки в Ижевске?
Супругов, которые задушили жителя Удмуртии, осудили
Tele2 предлагает перевести бабушку в интернет
Почти 25 тысяч загранпаспортов было офорлено в Удмуртии за полгода
В Зоопарке Удмуртии поселилась шилоклювка
Больше не нужна: собака, много лет охранявшая стройку, окажется на улице
Шесть новых маммографов поступили в Удмуртию
Ижевский концерн «Калашников» принимает участие в разработке мотоцикла Aurus
Специалисты начали ремонт дороги Ижевск - Воткинск
Жителя Удмуртии осудили за изнасилование
«Хищная любовь»: в зоопарке Ижевска появились две новые влюбленные пары
Продлили срок содержания под стражей для бывшего начальника ижевской полиции