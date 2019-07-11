Утро в Ижевске: закон об оскорблении власти в действии, угрозы за жалобу на невкусное блюдо и моно-пандус в подъезде

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 11 июля, четверг. В городе вновь ожидаются небольшие дожди и комфортная погода - днем температура достигнет отметки +21°С. Желаем всем продуктивного рабочего дня и хорошего настроения! А пока предлагаем почитать новости одной строкой:

Юные ижевчане стали призерами чемпионата мира по боевым искусствам

В совете по правам человека обескуражены решением наказать жителя Удмуртии за нарушение закона об оскорблении власти

В Ижевске в подземном переходе у УдГУ вандалы сломали освещение

Из-за проведения ремонтных работ в Ижевске перекроют участок дороги

В подъезде Ижевской высотки установили моно-пандус

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Штраф за гневное «сториз»

ФОТО: Архив

Во вторник, 9 июля, Октябрьский районный суд Ижевска вынес постановление о привлечении к ответственности 21-летнего молодого человека, который оскорбил главу Удмуртии в «Инстаграме». Возможно, это первый случай, когда в республике применили новые поправки об оскорблении власти.

Полынь, лаванда, чабрец

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Опытные садоводы советуют: при обустройстве территории на садовом участке, на даче стоит создать уголок для ароматных зеленных культур и пряных трав, которые можно использовать в пищу и для заварки чая. Такой уголок не только порадует вас своими выращенными специями, но и украсит участок! Так какие же растения лучше посадить в полезном, ароматном уголке?

Угрозы смертью за жалобу на невкусное блюдо?

ФОТО: Pixabay

Полторы недели в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают скандал, который разгорелся вокруг ресторана в центре Ижевска. Один из посетителей написал пост о том, что директор заведения пригрозила ему смертью: он пожаловался на невкусную еду и это возмутило руководство заведения. Что произошло, разбиралась «Комсомолка».