2019-07-14T16:30:26+03:00
Общество

ТОП-10 фотографий с фестиваля «Русь дружинная»

Собрали для вас самые эмоциональные снимки
Анастасия Волкова
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ФОТО: Сергей ГРАЧЕВФОТО: Сергей ГРАЧЕВ
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13-14 июля в д.Кудрино Воткинского района Удмуртии проходит фестиваль «Русь дружинная». Наш фотограф побывал на мероприятии и запечатлел самые эмоциональные моменты мероприятия.

Перед боем нужно подкрепиться...

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

И потренироваться!

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

Полная сосредоточенность. Только вперед!

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

А пока мужчины собираются на битву, и женщины не отстают: соревнуются в умении стрелять из лука...

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

Общаются с лошадьми...

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

А детки учатся мастерить на гончарном круге.

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

Тем временем на поле происходит настоящая битва! Кому-то требуется вода...

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

А кому-то - просто отдохнуть.

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

Битва окончена. Враги повержены. Поле опустело.

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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