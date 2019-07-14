ТОП-10 фотографий с фестиваля «Русь дружинная»
13-14 июля в д.Кудрино Воткинского района Удмуртии проходит фестиваль «Русь дружинная». Наш фотограф побывал на мероприятии и запечатлел самые эмоциональные моменты мероприятия.
Перед боем нужно подкрепиться...
ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ
И потренироваться!
ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ
Полная сосредоточенность. Только вперед!
ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ
А пока мужчины собираются на битву, и женщины не отстают: соревнуются в умении стрелять из лука...
ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ
Общаются с лошадьми...
ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ
А детки учатся мастерить на гончарном круге.
ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ
Тем временем на поле происходит настоящая битва! Кому-то требуется вода...
ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ
А кому-то - просто отдохнуть.
ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ
Битва окончена. Враги повержены. Поле опустело.
ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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