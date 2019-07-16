Утро в Ижевске: неоштафованная Алина Загитова, нелепое благоустройство и цены на ягоды
Доброе утро, ижевчане! Сегодня, 16 июля, вторник. Днем воздух прогреется до +24°С, но северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с. Дождей синоптики не обещают.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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