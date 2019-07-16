2019-07-16T08:31:03+03:00
Общество

Утро в Ижевске: неоштафованная Алина Загитова, нелепое благоустройство и цены на ягоды

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Маша Мухина
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Сергей БерезинСергей Березин
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Доброе утро, ижевчане! Сегодня, 16 июля, вторник. Днем воздух прогреется до +24°С, но северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с. Дождей синоптики не обещают.

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А теперь к главным новостям:

Фигуристку Алину Загитову не оштрафуют за езду без прав

fssrussia

fssrussia

Производство по делу о нарушении правил ПДД прекращено в связи с истечением срока давности (подробнее)

Нелепые примеры благоустройства в Ижевске

Дарья Кузнецова

Дарья Кузнецова

Ижевск - город контрастов и абсурдов. Это доказывают снимки, которые собрала «Комсомолка» (подробнее)

Свежие ягоды

Никита Киселев

Никита Киселев

«Комсомолка» прошлась по стихийным рынкам, пообщалась с продавцами и выяснила, сколько придется выложить за ягодки и откуда их привозят (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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