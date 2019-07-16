Утро в Ижевске: неоштафованная Алина Загитова, нелепое благоустройство и цены на ягоды

Доброе утро, ижевчане! Сегодня, 16 июля, вторник. Днем воздух прогреется до +24°С, но северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с. Дождей синоптики не обещают.

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Фигуристку Алину Загитову не оштрафуют за езду без прав

fssrussia

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Нелепые примеры благоустройства в Ижевске

Дарья Кузнецова

Ижевск - город контрастов и абсурдов. Это доказывают снимки, которые собрала «Комсомолка» (подробнее)

Свежие ягоды

Никита Киселев

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