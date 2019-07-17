Утро в Ижевске: проблемы с подачей заявлений в ЗАГС, последствия дождей и увеличение штрафа за непропуск скорой

Доброе утро, ижевчане! Сегодня, 17 июля, среда. Днем воздух прогреется до +25°С, осадков синоптики не предвещают. Предлагаем почитать новости одной строкой:

- В Ижевске устраняют последствия сильных дождей

- Ижевчане столкнулись с проблемой подачи заявления в ЗАГС

- Разборки по-ижевски: местный житель выстрелил в соседа из ружья

- Собака Алины Загитовой приняла участие в #bottlecapchallenge

- В ижевском зоопарке появилась зебра

- Солдатам-контрактникам резко увеличат зарплаты уже с 1 сентября

- Госдума ужесточила наказание для водителей за непропуск скорой помощи

А теперь к главным новостям:

«Я тренер жесткий, но справедливый»

Фото: Архив

Без малого два месяца прошло с момента назначения на пост главного тренера хоккейного клуба «Ижсталь» Рамиля Сайфуллина. В эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) воспитанник местной школы, поигравший как в российской Суперлиге, так и за океаном, рассказал о своем возвращении в столицу Удмуртии, о подготовке к сезону и индивидуальном подходе к молодым игрокам.

Фестиваль «Золотая Маска»

Фото: dramteatr18.ru

Со 2 по 11 ноября в Ижевске пройдет фестиваль «Золотая Маска». Театральные труппы со всей страны съедутся в наш город - зрители смогут увидеть лучшие спектакли, поставленные как в Москве (театр «Мастерская П. Фоменко»), так и в регионах. «Комсомолка» раскладывает все представления по полочкам.

Осторожно, горячо!

Фото: Вячеслав Ложкин

Теперь, для того чтобы получить шикарные снимки, достаточно иметь талантливого фотографа и… желание сниматься. В начале июля на Ижевском пруду прошла откровенная фотосессия, поражающая своей красотой. Несколько танцовщиц pole-dance (танец на пилоне, сочетающий элементы хореографии, спортивной гимнастики и акробатики) решили станцевать не в танц-зале, а…. на берегу Ижевского пруда.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».