Утро в Ижевске: вид Центральной площади с квадрокоптера, загадки одной из пещер Удмуртии и семья из дома с рухнувшим потолком

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 19 июля и долгожданная пятница. Столбик термометра поднимется до 28 градусов, возможны грозы. А пока вы готовитесь к последнему рабочему дню, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- Завод в Камбарке: первый заместитель гендиректора «РосРАО» обсудил проблему на радио «Комсомольская правда»-Ижевск»

- В Ижевске мужчина выстрелил из пистолета в своего неприятеля

- Житель Удмуртии из ревности убил свою бывшую девушку

- Двое детей на электросамокате пострадали в Удмуртии

- Водитель «Лады» сбил 6-летнего велосипедиста

- Лжесоцработница украла 230 тысяч рублей у пенсионера из Ижевска

- Где чаще всего ижевчане сталкиваются с клещами

- Ремонт дороги начался в Ижевске на улице Берша

- В Ижевске начался ремонт тротуара на улице Ворошилова

- Утвердили список улиц частного сектора, где начнется щебенение

- Дорожники начали ремонт на трассе Ижевск - Сарапул

- Вопрос возрождения клуба юных моряков обсудили в Ижевске

- Пермяк, который поехал на велосипеде до Сочи, заезжал в Ижевск

Перейдем к подробным новостям:

Видео: что происходит за забором на Центральной площади

Обновленную площадь откроют к 1 сентябряФото: Сергей Грачёв

Уже несколько месяцев идет реконструкция Центральной площади в Ижевске. Объект планируют сдать уже к 31 августа. Мы с помощью квадрокоптера посмотрели, что там происходит сейчас.

«Слизни ползают по телу»: семья из Ижевска живет в доме с рухнувшим потолком и дырами в полу

Доски, заменяющие потолок, подпирают деревянные опорыФото: Анастасия Захарова

Грибки и плесень на стенах, слизни, ползающие по квартире, дыры в полу… Более 20 лет Веретенниковы живут в «карточном домике», который может «сложиться» в любой момент. И это не пустые слова - в мае прошлого года в одном из помещений обвалился потолок. Как получилось, что семья живет в таких нечеловеческих условиях, выяснил журналист «Комсомолки».

Хочешь ездить на рыбалку - готовься оплачивать отпуск на Мальдивах: как ижевчане относятся к брачным контрактам

Многие пары уже сейчас заключают брачные контрактыФото: Архив КП

О том, что молодоженов могут заставить заключать брачные договоры, говорят давно. Но уже сейчас некоторые ижевчане подписывают документы, регулирующие их семейную жизнь. «Комсомолка» собрала несколько таких историй и узнала мнение горожан по поводу заключения нотариального соглашения между супругами.

Пять загадок таинственной пещеры Удмуртии: жили ли в ней великаны и как задобрить духа

О тайнах и загадках мистических мест Удмуртии рассказываем в новом проектеФото: Сергей ГРАЧЕВ

Чегадинский рудник находится на весьма живописном берегу реки Белая, недалеко от деревни Зуевы Ключи в Удмуртии. Путь к ней очень тернист и без экскурсовода лучше не ходить. А чтобы забраться, нужно подняться по песчаному холму на 25 метров. Пещере более 500 лет - за эти годы она обросла множеством тайн и загадок. О самых интересных расскажет «Комсомолка» в новом проекте «Загадки Удмуртии».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».