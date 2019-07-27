Итоги недели в Ижевске: убитый таксист из Казани, тарифы на воду и подробности трагедии на воде

Коротко о главном:

-В МЧС по Удмуртии рассказали, где в Удмуртии можно купаться.

-На протяжении нескольких дней жители Ижевска и Удмуртии замечают густой смог. Что это такое? И насколько вредно? Разбираемся со специалистами.

-Что сейчас делают на месте провала на улице Петрова?

-Как прошел 13-й рок-фестиваль «YLЕТАЙ» в 2019 году.

-Да-да! Это всеми любимая Алина Загитова и она вошла в еще один список Форбс.

- В Летнем саду Ижевска появится новый аттракцион. "Комсомолка" узнала, каким он будет и когда появится новое развлечение.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

УБИЙСТВО ТАКСИСТА ИЗ КАЗАНИ

Фото: vk.com

21 июля по социальным сетям прошло сообщение, что пропал 25-летний житель Казани. Причем искали его в Ижевске, так как по последней информации он поехал в столицу Удмуртии отвозить пассажиров. Молодой человек работал в такси.

А уже на следующий день его тело нашли закопанным в 20 километрах от Ижевска. Что с ним произошло? Кого задержали? И что сейчас грозит подозреваемым?

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ВОДУ

Фото: Сергей Грачев

«Ижводоканал» планирует выйти с инициативой повышения тарифов на холодную воду.

СПРАВ НА БАЙДАРКАХ ЗАКОНЧИЛСЯ ТРАГЕДИЕЙ

Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

21 июля семейная пара перевернулась во время спуска по Чепце. Женщина утонула, а мужчина не подавал признаков жизни. Его сначала перетащили на берег, делали искусственное дыхание. В тяжелом состоянии врачи доставили мужчину в больницу.

КОМУ ПЛАТИТЬ?

Фото: Ульяна Колмогорова

Ижевчане - жители домов, которые находятся в ведении Городской УК - в растерянности. Из-за конфликта между «управляйкой» и «Энергосбытом» они не знают, кому оплачивать счета за горячую воду и электричество.