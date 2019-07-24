Утро в Ижевске: новая программа Алины Загитовой, опасный порог реки, закулисье театра «Молодой человек» и проблемы с вакцинами от бешенства
Доброе утро, Ижевск! На календаре 24 июля, среда. Сегодня не будет дождей и только утром возможен туман. Столбик термометра поднимется до 23-25 градусов.
А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:
- В ДТП с «легковушкой» и грузовиком погиб один человек
- Лосиха со своим детенышем пыталась перейти дорогу в Удмуртии
- Трое ижевчан подозреваются в убийстве таксиста из Казани
- Впервые в Удмуртии в районном суде вердикт вынесли присяжные заседатели
- Группа жителей Удмуртии незаконно организовала казино
- Двое жителей Удмуртии задолжали государству 7 млн рублей
- Движение транспорта ограничат в Ижевске 28 июля
- Ко Дню Оружейника в Ижевске появится сквер имени Калашникова
- С 23 июня пройдут испытания на Воткинском шоссе и Деповском проезде в Ижевске
- В Ижевске ремонт дорог подошел к экватору
- Два двора отремонтировали в Ижевске
- В Ленинском районе появятся контейнерные площадки
- По какой причине не ходили автобусы от Ижевска до Хохряков
- Как часто ижевчанам надо проверять газовые счетчики?
- Алина Загитова показала отрывок новой короткой программы
- И.о. руководителя СУ СК России по УР Рустам Тугушев рассказал о хобби и раскрыл некоторые секреты профессии
Перейдем к подробным новостям:
В Удмуртии нет вакцины от бешенства?
Фото: pixabay
В Удмуртии не хватает вакцины от бешенства - сообщения об этом появляются уже несколько недель. При этом, по данным Главного Управления ветеринарии республики, число животных, болеющих бешенством, сильно увеличилось. Так, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано уже 29 случаев бешенства (за весь 2018 год было лишь 27 случаев). Почему возник дефицит препарата и как решается проблема?
«Порог смерти»: за пять лет на опасном перепаде воды в Удмуртии погибло не менее 4 человек
Фото: пресс-служба СУ СК России по УР
Трагедией закончился сплав на байдарках в Удмуртии. 21 июля семейная пара перевернулась во время спуска по Чепце. Женщина утонула, а мужчина не подавал признаков жизни. Его сначала перетащили на берег, делали искусственное дыхание. В тяжелом состоянии врачи доставили мужчину в больницу.
Секреты «Дома с бабочкой»: каким был театр «Молодой человек» раньше и где готовятся костюмы и декорации
"Комсомолка" продолжает рубрику "Закулисье"Фото: Диля Ахмадишина
«Дом с бабочкой» - так некоторые горожане называют здание на Милиционной - это место с удивительной историей. В разные годы здесь располагались кинотеатр и шашлычная. Сейчас же здесь находится театр «Молодой человек» - именно туда журналисты «Комсомолки» отправились на этот раз.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »