Киркоров, Валерия и Света: 7 невероятных концертов, которые пройдут в Ижевске этой осенью

Взрывное выступление Zivert* (12+)

Певица Юлия Зиверт стремительно ворвалась в российский шоу-бизнес весной 2017 года, выпустив песню «Чак». Ее музыка и клипы - сочетание своенравной атмосферы времен конца 80-х - начала 90-х годов с современными битами и реалиями. Необычная манера исполнения, харизма и завораживающие танцевальные постановки певицы никого не оставят равнодушным.

Когда и где: 13 сентября, ДК «Металлург»

Цена: 1000-2500 рублей

Большой Standup* концерт (18+)

Команда участников телевизионного проекта Standup устроит вечер уморительных историй. Комики поразмышляют о современных реалиях, сдобрив их порцией юмора, поделятся событиями из собственной жизни сквозь призму самоиронии. Главные фишки - подлинность историй, взаимодействие с публикой и отсутствие неудобных тем. Живые эмоции, громкий смех и отличное настроение гарантированы.

Когда и где: 21 ноября, ДК «Аксион»

Цена: 1300-5000 рублей

20-летие «Мельницы» (12+)

Одна из любимейших фолк-рок групп страны - группа «Мельница» - отмечает свое 20-летие. По случаю она устраивает большой концерт. Поклонников ждет программа «Мельница 2.0» и самые любимые хиты - музыканты исполнят песни со всех выпущенных пластинок группы.

Когда и где: 30 октября,

Цена: 1000-3500

Фото: архив редакции

Филипп Киркоров изменит цвет настроения (6+)

«Чтобы двигаться вперед, надо периодически начинать все заново», - говорит Филипп Киркоров и демонстрирует на практике достоверность своих слов. Король отечественной эстрады представит новое шоу «Я+R #цветнастроения», о грандиозности которого можно только догадываться. Артист постоянно удивляет публику смелыми образами, неожиданными дуэтами и эпатажными клипами. Ожидается фантастическая программа со множеством костюмов, красочными спецэффектами и большим количеством сюрпризов.

Когда и где: 28 ноября, ДК «Аксион»

Цена: 3000-9000 рублей

Новое шоу Валерии (6+)

Валерия выступит с юбилейным концертом «К солнцу», которое было признано «Концертом года» по версии музыкальной премии «Виктория» в 2018 году. Певица исполнит как новые композиции, так и хиты прошлых лет. Зрители смогут подзарядиться неиссякаемой энергией народной артистки России и услышать любимые песни вживую.

Когда и где: 2 ноября, ДК «Аксион»

Цена: 1200-5000 рублей

Фото: valeriya.ru

Концерт «ДиДюЛя» (6+)

Этой осенью ДиДюЛя - один из самых известных в стране инструменталистов - выступит в Ижевске в сопровождении камерного оркестра. В новом концертном туре ДиДюЛя со своей группой представляет красивейшие мелодии в жанре фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж в оркестровом звучании.

Когда и где: 24 октября, ДК «Металлург»

Цена: 800-4000 рублей

Концерт певицы Светы (12+)

Песни Светы частенько появляются на верхних строчках хит-парадов. Ее мягкий и завораживающий голос знаком миллионам слушателей. Этой осенью песни, ставшие практически народными, можно будет услышать и в Ижевске.

Когда и где: 13 октября, паб «Пинта» на Молодежной

Цена: 1000-2500 рублей

КАКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ ЖДУТ НАС ЭТОЙ ОСЕНЬЮ?

«Мастер и Маргарита» (16+)

Легендарный спектакль «Мастер и Маргарита» с Любовью Толкалиной в главной роли. Зрители перенесутся в старую Москву 30-х годов, со всеми ее подробностями конкретного быта, атмосферой, красками и даже запахом. Вас ждут живая игра актеров, волшебные звуки музыки и, конечно же, невероятная история любви.

Когда и где: 25 сентября, ДК «Аксион»

Цена: 1500-2200 рублей

«Там же, тогда же» (16+)

В маленькой гостинице встречаются два героя, роли которых исполняют Анна Якунина и Максим Аверин (сериал «Глухарь»). Так начинается роман, продолжающийся четверть века. С течением времени все стремительно меняется, кроме одного - встречи влюбленных каждый год в том же месте. Только эмоции и впечатления от долгожданного свидания помогают им прожить год.

Когда и где: 12 октября, ДК «Аксион»

Цена: 1300-5000 рублей

Комедия «Авантюристы поневоле» (16+)

В размеренной жизни двух немолодых тетушек начинают происходить драматические события: погони, разоблачения, перевоплощения и прочие повороты судьбы. Это вынуждает женщин, как и их племянников, стать компанией авантюристов. Команда актеров, в числе которых Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Александр Мохов и Раиса Рязанова, держат публику в напряжении на протяжении всего действия. Спектакль полон интриг, юмора, недоразумений и удивляет неожиданной развязкой.

Когда и где: 26 октября, ДК «Аксион»

Цена: 1500-6000 рублей

*Зиверт, Стэндап

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