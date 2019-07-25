Утро в Ижевске: наступление похолодания, августовский звездопад и суперсервис для оформления ДТП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 25 июля, четверг. Нас ждет +25...+27 градусов, без осадков. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:
- Россияне смогут проживать на Мальдивах без визы 90 дней
- Власти планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут
- Жителей Ижевска ждет сильное похолодание
- На одном из домов в Ижевске появится граффити фигуристки Алины Загитовой
- Ижевчане смогут увидеть самый красивый августовский звездопад
- Трамвай №7 сошел с рельсов на перекрестке улиц Кирова и К. Маркса в Ижевске
- Уроженец Удмуртии Максим Бобков рассказал свою историю в программе «Пусть говорят»
- Специалисты устраняют провал на улице Петрова в Ижевске
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Плюшевый подарок
Фото: скриншот видео
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на приеме у премьер-министра Японии Синдзо Абэ подарила игрушечную собаку породы акита-ину (продолжение).
Двойные платежки
Фото: Сергей Грачев
Нужно ли оплачивать двойные платежки и что делать ижевчанам, если они пришли? Из-за конфликта между «Энергосбытом» и Городской УК жильцы не знают, кому платить за тепло и горячую воду (продолжение).
«В поездке обсуждали, как его убить»
Фото: vk.com
21 июля прошло по социальным сетям сообщение, что пропал 25-летний житель Казани. Причем, искали его в Ижевске, так как по последней информации он поехал в столицу Удмуртии отвозить пассажиров. Молодой человек работал в такси. А уже на следующий день его тело нашли закопанным в 20 километрах от Ижевска (продолжение).
Киркоров, Валерия и Света
Фото: Диля Ахмадишина
7 невероятных концертов, которые пройдут в Ижевске этой осенью. «Комсомолка» рассказывает, какие концерты и театральные представления нельзя пропустить (продолжение).
ИСТОЧНИК KP.RU
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