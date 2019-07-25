2019-07-25T06:40:13+03:00
Общество

Утро в Ижевске: наступление похолодания, августовский звездопад и суперсервис для оформления ДТП

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 25 июля, четверг. Нас ждет +25...+27 градусов, без осадков. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- Россияне смогут проживать на Мальдивах без визы 90 дней

- Власти планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут

- Жителей Ижевска ждет сильное похолодание

- На одном из домов в Ижевске появится граффити фигуристки Алины Загитовой

- Ижевчане смогут увидеть самый красивый августовский звездопад

- Трамвай №7 сошел с рельсов на перекрестке улиц Кирова и К. Маркса в Ижевске

- Уроженец Удмуртии Максим Бобков рассказал свою историю в программе «Пусть говорят»

- Специалисты устраняют провал на улице Петрова в Ижевске

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Плюшевый подарок

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на приеме у премьер-министра Японии Синдзо Абэ подарила игрушечную собаку породы акита-ину (продолжение).

Двойные платежки

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Нужно ли оплачивать двойные платежки и что делать ижевчанам, если они пришли? Из-за конфликта между «Энергосбытом» и Городской УК жильцы не знают, кому платить за тепло и горячую воду (продолжение).

«В поездке обсуждали, как его убить»

Фото: vk.com

Фото: vk.com

21 июля прошло по социальным сетям сообщение, что пропал 25-летний житель Казани. Причем, искали его в Ижевске, так как по последней информации он поехал в столицу Удмуртии отвозить пассажиров. Молодой человек работал в такси. А уже на следующий день его тело нашли закопанным в 20 километрах от Ижевска (продолжение).

Киркоров, Валерия и Света

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

7 невероятных концертов, которые пройдут в Ижевске этой осенью. «Комсомолка» рассказывает, какие концерты и театральные представления нельзя пропустить (продолжение).

ИСТОЧНИК KP.RU

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