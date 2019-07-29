Утро в Ижевске: смертельное ДТП, пожар в двух домах и спасенный из котлована пес

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 29 июля. Сегодня днем ожидается дождь, температура +12..+14°С. Желаем всем хорошего дня, удачного начала рабочей недели и предлагаем почитать новости одной строкой:

Пешеходную дорожку на улице Магистральной в Ижевске приведут в порядок (Подробнее)

Полицейские задержали подозреваемого в организации фиктивного брака ижевчанки с иностранцем (Подробнее)

Самый маленький бродячий театр Европы приедет в Ижевск (Подробнее)

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова встретилась с сестрой своей собаки (Подробнее)

В Удмуртии разыскивают родственников погибших в Великой Отечественной войне бойцов (Подробнее)

На улице Фурманова в Ижевске начался ремонт (Подробнее)

Мошенницу из Удмуртии осудили за получение маткапитала обманным путем (Подробнее)

А теперь к главным новостям:

Будет ли в Летнем Саду шумно по ночам?

Ижевчан возмутило, что ночью 27 июля на Фан-зоне было шумно. Администрация Летнего сада объяснила ситуацию. (Подробнее)

Фото: Диля Ахмадишина

Пожар на два дома

В Ижевске, 27 июля, в субботу около 17:00 на улице Ленина произошел пожар. Как сообщают очевидцы, горит два дома – один жилой, другой нет. (Подробнее)

Фото: Алексей Иванов

Спасенный из котлована пес

В поисково-спасательной службе Удмуртии вытащили собаку из котлована. Ее заметил хозяин строящегося дома. Мужчина обратился к спасателям. Собаку достали с помощью лестницы и устройства для отлова. (Подробнее)

Фото: ПСО УР

Граффити с изображением Децла вновь испортили

В Ижевске вандалы вновь испортили граффити с изображением рэп-исполнителя Децла. Портрет нарисовали с тора дома №275 НА УЛИЦЕ Карла Маркса. (Подробнее)

Фото: Диля Ахмадишина

Смертельное ДТП

В Удмуртии на первом километре автодороги «Старый ижевский тракт» произошло смертельное ДТП. В результате ДТП водитель «Рено Сандеро» 29-летний мужчина и его пассажир 28-летний мужчина погибли. Водитель машины «Шевроле Авео» получил травмы. (Подробнее)

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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