Утро в Ижевске: смертельное ДТП, пожар в двух домах и спасенный из котлована пес
Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 29 июля. Сегодня днем ожидается дождь, температура +12..+14°С. Желаем всем хорошего дня, удачного начала рабочей недели и предлагаем почитать новости одной строкой:
Пешеходную дорожку на улице Магистральной в Ижевске приведут в порядок (Подробнее)
Полицейские задержали подозреваемого в организации фиктивного брака ижевчанки с иностранцем (Подробнее)
Самый маленький бродячий театр Европы приедет в Ижевск (Подробнее)
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова встретилась с сестрой своей собаки (Подробнее)
В Удмуртии разыскивают родственников погибших в Великой Отечественной войне бойцов (Подробнее)
На улице Фурманова в Ижевске начался ремонт (Подробнее)
Мошенницу из Удмуртии осудили за получение маткапитала обманным путем (Подробнее)
А теперь к главным новостям:
Будет ли в Летнем Саду шумно по ночам?
Ижевчан возмутило, что ночью 27 июля на Фан-зоне было шумно. Администрация Летнего сада объяснила ситуацию. (Подробнее)
Фото: Диля Ахмадишина
Пожар на два дома
В Ижевске, 27 июля, в субботу около 17:00 на улице Ленина произошел пожар. Как сообщают очевидцы, горит два дома – один жилой, другой нет. (Подробнее)
Фото: Алексей Иванов
Спасенный из котлована пес
В поисково-спасательной службе Удмуртии вытащили собаку из котлована. Ее заметил хозяин строящегося дома. Мужчина обратился к спасателям. Собаку достали с помощью лестницы и устройства для отлова. (Подробнее)
Фото: ПСО УР
Граффити с изображением Децла вновь испортили
В Ижевске вандалы вновь испортили граффити с изображением рэп-исполнителя Децла. Портрет нарисовали с тора дома №275 НА УЛИЦЕ Карла Маркса. (Подробнее)
Фото: Диля Ахмадишина
Смертельное ДТП
В Удмуртии на первом километре автодороги «Старый ижевский тракт» произошло смертельное ДТП. В результате ДТП водитель «Рено Сандеро» 29-летний мужчина и его пассажир 28-летний мужчина погибли. Водитель машины «Шевроле Авео» получил травмы. (Подробнее)
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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ИСТОЧНИК KP.RU
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