85 лет несет тепло и свет: Ижевская ТЭЦ-1 отметила большой юбилей масштабным праздником

Значимость для Ижевска работы ТЭЦ-1 сложно преувеличить. Она снабжает теплом и горячей водой более 200 тысяч горожан и обеспечивает энергией 2/3 крупных промышленных предприятий города. 3 августа на набережной Ижевского пруда ижевчане отметили большой юбилей - 85 лет Ижевской ТЭЦ-1 и 5-летие запуска парогазовой установки (ПГУ-230).

- ТЭЦ-1 - это сердце города, которое бьется уже 85 лет. Станция является первооткрывателем всего нового, что есть в ижевской энергосистеме. Когда-то в 1934 году она была построена, и все ахнули, когда в домах и на улицах появилось электричество. И вот уже 85 лет ТЭЦ-1 бесперебойно вырабатывает электроэнергию, - с гордостью заявил директор филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» Дмитрий Разумов.

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Место для праздника было подобрано замечательно - с набережной Ижевского пруда открывается чудесный вид на градирню ПГУ - ту самую трубу, постоянно выпускающую клубы пара.

- Ижевская ТЭЦ-1 - это прекрасное, я считаю, сооружение, как с архитектурной точки зрения, так и с технической. Нет ни одной фотографии набережной пруда в соцсетях, где не виднелась бы чудесная градирня, появившаяся в результате ввода ПГУ. Она украшает город и обеспечивает его теплом, электричеством и горячей водой, - сказал директор ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов. - Я рад от лица УКС поздравить наших старших братьев, старших коллег с этим замечательным праздником. Для человека 85 лет - это достаточно серьезный возраст. Теперь представим, что предприятие ТЭЦ-1 пережило все эти годы, модернизировалось и продолжает бесперебойно обеспечивать треть города теплом и светом.

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Познавательный праздник

Для такого серьезного предприятия, как теплоэнергостанция, юбилей в формате открытого городского праздника был новшеством. Гостям показали и рассказали, откуда в городе появляется электричество, и насколько работа ТЭЦ важна для жителей. Маленькие посетители и их родители с удовольствием участвовали в работе интерактивных площадок. Они могли не только увидеть, как вырабатывает электричество катушка Теслы, но даже потрогать ее. В настоящей химической лаборатории ижевчане познакомились с чудесными опытами, сами провели эксперименты и порадовались летнему снегу из гидрогеля.

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Управление настоящими роботами принесло ребятам несравненное удовольствие. На площадке робототехники они соревновались в ловкости с помощью радиоуправляемых роботов. Кстати, гости не только управляли, но и программировали электронных друзей.

- Мы приехали в Ижевск в гости из Перми, - поделилась Елизавета Соколова, 16 лет. - Гуляли по набережной и увидели праздник. Я побывала на всех интерактивных площадках - это очень интересно и познавательно. Я трогала электрический ток, правда, в металлической перчатке. Чувствовалось, как он бьет в руку, было немного страшно и очень захватывающе! По своей натуре я гуманитарий, но испытать такое было крайне интересно!

- Мама знала, что будет такой праздник, и мы специально приехали сюда, - рассказал Егор Балебалов, 8 лет. - Я побывал на всех площадках: и на электрических экспериментах, и на химических, и на робототехнических, и на программировании. А еще я сделал себе меч с помощью 3D-ручки. Я узнал много нового и хочу пройти все площадки еще раз!

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Подарки самым внимательным

Обычно подарки принимает юбиляр. Но только не на дне рождения компании, всегда готовой отдавать и делиться! Ведущие разыграли памятные сувенирные наборы от компании «Т Плюс» среди самых внимательных и эрудированных гостей, которые отвечали на вопросы из истории Ижевской ТЭЦ-1.

Настоящими подарками стали также криошоу от детского технопарка «Кванториум» и концерт шиз-оркестра «КАША» из Самары.

Татьяна Васильевна Русских:

- Я 33 года проработала на ТЭЦ-1 и сегодня пришла сюда поздравить своих коллег. Я работала в химической лаборатории, проводила анализ технических вод, воздуха, масла и много другого. Когда происходил запуск ПГУ, мне оставалось 2 года до пенсии. Было очень сложно осваивать все новое, но мы все очень старались и справились, поскольку это было нужно. Сегодня праздник проходит в таком несвойственном для нашего предприятия формате. Но мне нравится, ведь я очень современная пенсионерка и мне близко все новое! Желаю коллегам, чтобы они продолжали так же ответственно работать, чтобы оборудование не подводило, а начальство ценило, чтобы они радовались жизни!

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Это интересно!

29 января 1934 года Ижевская ТЭЦ-1 дала первый промышленный ток. Строили ее 4 года по плану Государственной электрификации России (ГОЭРЛО).

Здание старой части теплоэлектростанции стояло на деревянных сваях, специально вбитых в мерзлую землю, более 80 лет!

Изначально ТЭЦ работала на сжигании деревянной щепы, потом на торфе и угле и только в 1986 году перешла на газомазутное топливо.

41 год ТЭЦ-1 была единственной в городе, до ввода ТЭЦ-2 в 1975 году.

После запуска парогазовой установки, произведенной в апреле 2014 года, общая электрическая мощность станции выросла в пять раз - с 60 до 290 МВт. Общая тепловая мощность ТЭЦ-1 увеличилась с 498 до 644 Гкал/час.

Всего два года потребовалось для строительства ПГУ-230. Это рекордные сроки!

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