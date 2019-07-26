Утро в Ижевске: подробности смерти казанского таксиста, фото с «YLЕТАЙ» и правда в сериалах про следователей
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 26 июля, пятница. Нас ждет +25...+27 градусов, днем местами синоптики обещают небольшие дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:
Астролог из Ижевска рассказала, для чего нужен гороскоп совместимости
«Ижводоканал» планирует выйти с инициативой повышения тарифов на холодную воду
Новая техника и уход от пескосоляной смеси: как Ижевск готовится к зиме
В выходные в Ижевске ограничат движение по улице Свободы
Июнь 2019 года в Ижевске стал самым теплым на планете
Фигуристка Алина Загитова вошла в еще один список Форбс
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Что правда, а что ложь в фильмах про сыщиков и следователей
Накануне отмечался День сотрудников органов следствия России. Их работу мы часто видим в популярных фильмах и сериалах. Но насколько она правдиво показана? Вместе с сотрудниками СУ СК России по Удмуртии посмотрели несколько известных кинолент.
Википедия
Фото с «YLЕТАЙ»
В деревне Лагуново в 13-й раз прошел фестиваль «YLЕТАЙ». На праздник музыки приехали группы «КняZz», «Чиж&Co», «Северный флот», Louna, «Порнофильмы», «Ария», «Анимация», «Алиса», «АнакондаZ», «Калевала» и многие другие. Как прошел фестиваль - рассказываем в нашем репортаже.
Амир Закиров
Подробности смерти казанского таксиста в Ижевске
vk.com
21 июля сообщили, что пропал 25-летний житель Казани. Он работал таксистом и по последней информации поехал в столицу Удмуртии отвозить пассажиров.
А уже на следующий день его тело нашли закопанным в 20 километрах от Ижевска. Рассказываем, что с ним произошло, кого задержали и что сейчас грозит подозреваемым?
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »