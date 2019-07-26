2019-07-26T10:18:03+03:00
Общество

Утро в Ижевске: подробности смерти казанского таксиста, фото с «YLЕТАЙ» и правда в сериалах про следователей

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Ксения Аксенова
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Ильяс БекмансуровИльяс Бекмансуров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 26 июля, пятница. Нас ждет +25...+27 градусов, днем местами синоптики обещают небольшие дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

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Новая техника и уход от пескосоляной смеси: как Ижевск готовится к зиме

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Что правда, а что ложь в фильмах про сыщиков и следователей

Накануне отмечался День сотрудников органов следствия России. Их работу мы часто видим в популярных фильмах и сериалах. Но насколько она правдиво показана? Вместе с сотрудниками СУ СК России по Удмуртии посмотрели несколько известных кинолент.

Википедия

Википедия

Фото с «YLЕТАЙ»

В деревне Лагуново в 13-й раз прошел фестиваль «YLЕТАЙ». На праздник музыки приехали группы «КняZz», «Чиж&Co», «Северный флот», Louna, «Порнофильмы», «Ария», «Анимация», «Алиса», «АнакондаZ», «Калевала» и многие другие. Как прошел фестиваль - рассказываем в нашем репортаже.

Амир Закиров

Амир Закиров

Подробности смерти казанского таксиста в Ижевске

vk.com

vk.com

21 июля сообщили, что пропал 25-летний житель Казани. Он работал таксистом и по последней информации поехал в столицу Удмуртии отвозить пассажиров.

А уже на следующий день его тело нашли закопанным в 20 километрах от Ижевска. Рассказываем, что с ним произошло, кого задержали и что сейчас грозит подозреваемым?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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