2019-07-30T07:23:09+03:00
Общество

Утро в Ижевске: гибель 5-летнего мальчика на Селычке, отключение воды и ремонт фасадов домов

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 30 июля, вторник. В городе сегодня будет облачно, дождь. Днем до +12 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

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Глава Ижевске прокомментировал ситуацию с нарушением закона о тишине на фан-зоне (подробнее)

Для студентов техникумов и колледжей в Удмуртии будут проводить «Уроки трезвости» (подробнее)

Далее с подробностями.

УТОНУЛ

Следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртии проводится доследственная проверка по факту утопления 5-летнего ребенка на реке у деревни Селычка. Пока мама ребенка и еще несколько взрослых были в лесу, ее сын утонул. Тело обнаружили спасатели через несколько часов (подробнее)

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

БЕЗ ВОДЫ

С 30 июля в Ижевске пройдет очередной этап гидравлических испытаний.Для подготовки к отопительному сезону проверят трубы в некоторых домах в Индустриальном и Октябрьском районах (подробнее)

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

ОТРЕМОНТИРУЮТ

В Ижевске к 100-летию М.Т. Калашникова отремонтируют фасады трех домов. Это будут дома №№190 и 198 по улице Пушкинской и дом №46 по улице Лихвинцева. При этом дом №198 по Пушкинской является объектом культурного наследия, поэтому на его реставрацию потребуется проект (подробнее)

Фото: пресс-служба администрации города

Фото: пресс-служба администрации города

ИСТОЧНИК KP.RU

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