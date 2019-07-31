«Нашествию» - 20 лет! Как ижевские счастливчики провели «главное приключение года»

Каждый год самый масштабный open air* страны – рок-фестиваль «Нашествие» - собирает сотни тысяч любителей русского рока. Для одних – это в первую очередь настоящая музыка, драйв, сумасшедшая энергия от выступлений любимых музыкантов. Для других – новые знакомства и встреча с друзьями, с кем из года в год отправляешь на главное приключение года.

Те, кто хоть раз были на фестивале, гордо заявляют «я пережил «Нашествие»!». А те, кто никак не решается, просто должны прочесть интервью первых. Им посчастливилось выиграть билеты на фестиваль в эфире «НАШЕго Радио» в Ижевске.

С любовью на «Нашествие»

Ижевчанин Александр Комлев признается, что побывать на «Нашествии» было мечтой всей его жизни.

- И если бы я не выиграл билеты на «НАШЕ Радио», я бы и не поехал. Дело в том, что как раз на 22 июля мы купили билеты на море, а эти выходные планировали потратить на сборы. Но в итоге получилось очень удобно! Каждое утро по дороге на работу мы с другом пытались дозвониться в эфир «НАШЕго Радио», но нам повезло только в последний день розыгрыша, - признается Александр.

На главное приключение года ижевчанин поехал вместе с «дамой сердца».

На фестивале «Нашествие» выступили 143 коллектива перед 200-тысячной «армией» гостей. Фото: личный архив героя публикации

- Это здорово, что она разделяет мои музыкальные вкусы, - поделился Александр. - Когда мы обсуждали планы на лето, очень хотели посетить рок-фестиваль. Очень понравилось, что на «Нашествии», помимо выступлений, было много спортивных конкурсов. Я сам за активный образ жизни и отдых, поэтому в перерывах между концертами мы приняли участие во всех мероприятиях.

Традиционно на фестивале проходят турниры по пляжному футболу и волейболу. На одном из мероприятий Александр с подругой познакомились с другой парой, они были их соперниками. Но позже решили провести все оставшееся время вместе.

- Оказалось, они хорошие знакомые с барабанщиком из группы «БИ2». Спасибо «НАШЕму Радио» за то, что исполнили мою мечту! Жду с нетерпением следующего фестиваля, - поделился Александр.

Кстати, многие гости смогли побывать и на выставке корпорации «Роскосмос», посвященной истории космонавтики. Все желабщие даже могли пройти специальный тест, чтоб войти в ряды космонавтов.

«Пинок на «Нашествие»

Ижевчанин Василий побывал на Нашествии во второй раз. И оба раза он выигрывал билеты на «НАШем Радио».

- В прошлом году был на «Нашествие» впервые. Мне так понравилось, что уже в октябре я купил билеты на следующий фестиваль! Так получилось, что в эфире «НАШЕго Радио» я еще выиграл билеты и свои подарил друзьям, чтобы компания на этом празднике жизни была еще больше. На фестивале мы сгруппировались со своими друзьями из Санкт-Петербурга и Москвы, с которыми познакомились на прошлом фестивале. Я собирался на «Нашествие» всю жизнь, но, возможно, так и не собрался бы, если бы не этот своего рода пинок в виде выигрыша, - поделился ижевчанин.

За 4 дня «Нашествия» в ЗАГСе сыграли свадьбу около 600 пар. Фото: личный архив героя публикации

Кстати, многие гости праздника делятся впечатлениями от большого флешмоба «Космический смайл». В финальный день праздника все желающие выстроились на поле в виде римских цифр ХХ. А эту инсталляцию с орбиты сфотографировал аппарат «Ресурс-П».

По словам Василия, он всю жизнь слушает только русский рок. А любовь к некоторым исполнителям началась еще в школьные годы.

- Когда учился в старших классах, рок начал выходить из андэграунда, появились Юра Хой (гр. «Гражданская оборона», - прим.ред.), «Король и шут» и «7Б». «НАШЕ Радио» мы слушали на таких допотопных портативных приемниках. И сейчас я предпочитаю «нашу» музыку. Совет тем, кто, как и я, все собирается посетить фестиваль: покупайте билеты на «Нашествие» осенью. Забудьте о работе! Надо плюнуть на всё и решить для себя: ехать! Не обращать внимания на отвлекающие обстоятельства, - советует Василий.

Кстати, удалось многим побывать и на выставке «Кастом Конвенция», где представили несколько десятков винтажных авто и мотоциклов.

Автопробегом на «Нашествие»

Организаторы «Нашествия» уже несколько лет создают специальные условия для людей с ограниченными возможностями. И вот уже во второй раз там побывали члены ижевского общества инвалидов «Благо». Среди них ижевчанин Сергей Меркурьев.

- Для меня это был юбилейный – пятый – фестиваль. Нынче мы ездили уже настоящим кортежем: пять машин и примерно 30 человек из республиканской общественной Организации инвалидов «Благо». Мы каждый год знакомимся с десятками людей, объединяемся для общения в наш чат. Сейчас там уже около сотни друзей, мы поздравляем друг друга с праздниками, шлем фотографии с отпусков и планируем следующую поездку. Для меня «Нашествие» - это Новый год среди лета! Я посетил все сцены, пообщался с тысячами знакомых, получил огромное удовольствие!

Сергей Меркурьев (справа) посетил фестиваль «Нашествие» уже в пятый раз. Фото: личный архив героя публикации

Для инвалидов-колясочников в 2014 году на фестивале организовали спецлагерь и сцену. В лагере стоят специальные туалеты и душевые, зарядные устройства для колясок. А адаптированная сцена представляет собой возвышение, оборудованное пандусами, чтобы колясочники могли видеть выступления артистов, и никто им не загораживал картинку, - делится впечатлениями Сергей.

На «Нашествия» собираются десятки людей с ограниченными возможностями со всей России. В этом году к ижевскому автопробегу присоединились машины даже из Ямало-Ненецкого автономного округа.

- В этом году Общественная палата города Ижевск подарила нам два билета в VIP-зону. Мы ходили туда смотреть выступления хэдлайнеров. Русский рок – это любимая музыка, в офисе постоянно играет «Наше радио», мы завсегдатаи рок-концертов. Это любовь из детства, когда в каждом дворе играли на гитаре Цоя. В следующем году обязательно соберемся на «Нашествие», это даже не обсуждается, - делится Сергей.

*опен эйр