Летний тур по новостройкам Ижевска: какие тренды в строительстве ждут покупателей квартир в 2019?

27 июля в Ижевске прошел очередной тур по новостройкам от «Комсомольской правды». Участники экскурсии побывали сразу на нескольких строительных площадках города и смогли присмотреться к своему будущему жилью. Мы узнали у застройщиков, какие тренды укрепились при возведении домов в 2019 году.

1. «Нет» квартирам на 1 этаже

Сейчас застройщики в большинстве своем не продают квартиры на 1 этажах - они отведен под коммерческие помещения. Это значит, что там «поселятся» магазинчики, салоны красоты, медицинские центры… Таким образом, в новостройке 1 этаж фактически стартует со 2.

2. Без машин

Строительные компании облагораживают и двор дома - закладывают детские площадки, обустраивают фитнес- и релакс-зоны, высаживают деревья. В такую зону попросту не вписываются автомобили. Поэтому многие застройщики выносят парковку или за пределы двора, или в сам дом, на цокольный этаж.

3. Умный дом

Систему «умный дом» застройщики предлагают покупателям по ряду причин: жители квартир смогут чувствовать себя в безопасности, не переживать за сохранность «гнездышка» при выходе из дома и экономить время на подсчетах показателей ЖКХ.

Будь в курсе!

Для тех, кто не смог побывать в летнем туре по новостройкам, мы подготовили виртуальную экскурсию.

Дружный дом

Первой остановкой нашего маршрута стал жилой дом «Дружный» от строительной компании «ГВСУ №8». Строительство ведется в Ключевом поселке рядом с Домом Дружбы народов. В шаговой доступности детские сады, больницы, школа, магазины, кафе, отличная транспортная развязка.

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10-этажный дом строится по каркасно-монолитной технологии, стены будут облицованы кирпичом. В доме установят современный, бесшумный грузовой лифт, а балконы - с витражным остеклением. На территории дома расположат современную детскую площадку. Для удобства жильцов с детьми и маломобильных групп населения предусмотрен пандус.

В ЖД «Дружный» найдется квартира на любой вкус:

- небольшие, функциональные 1-комнатные, площадью от 33 кв.м,

- уютные 2-комнатные от 48 кв.м,

- просторные и современные 3-комнатные 87 кв.м с двумя санузлами.

Стоимость 1-комнатных квартир начинается от 1 850 000, 2-комнатных - от 2 600 000, 3-комнатные - от 4 200 000. Предусмотрена предчистовая отделка квартир. Жильцы смогут заселиться уже в 1 квартале 2021 года.

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Уточнить информацию по наличию квартир и посмотреть планировки можно в офисах продаж по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148 тел.: (3412) 68-39-16, 51-41-17, сайт www.gu8.ru и по адресу ул. Кунгурцева, 14, тел.57-01-56, где вам предоставят полную информацию по имеющимся в продаже квартирам, время работы офисов продаж с 8:00 до 17:00.

Йога

Следующей остановкой нашего маршрута стал жилой комплекс «Йога». Вблизи ЖК расположена одна из городских речек - Карлутка, которую застройщик планирует расчистить и облагородить: установить дизайнерские арт-объекты, которые станут фотозоной не только для жителей «Йоги», но и всех ижевчан. На придомовой территории будет организована детская площадка и зона отдыха без машин.

17-этажный жилой комплекс от застройщика «Зардон» станет украшением Индустриального района. Он строится по железобетонной монолитной технологии, которая обеспечит надежную опору жителям дома.

В «Йоге» представлены различные типы планировок:

- студии от 25,8 до 29 кв. м

- 1-комн. кв. от 32,9 до 33,2 кв. м

- 1,5-комн. кв. от 43,8 до 57,1 кв. м

- 2-комн. кв. от 47,1 до 47,5 кв. м

- 2,5-комн. кв. от 62,6 до 62,8 кв. м.

На каждом этаже дома спроектированы специальные кладовые помещения, которые можно приобрести и в собственность, для хранения колясок, санок и велосипедов.

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Срок ввода дома в эксплуатацию - 1 кв.2021 г. Отдел продаж ЖК «YOGA» ул. Районная, 57 . Тел. 568-208.

ПАНОРАМА-ПЛАЗА

Третьей точкой нашего маршрута стал ЖК «Панорама Плаза» - уникальный дом для удивительных людей (и с врожденным чувством юмора).

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А вот там все серьезно: панорама-плаза.рф

Акция действует 22.07.2019 - 31.08.2019 г. Организатор акции ООО «РЕНТЕК СТРОЙ». Подробности акции уточняйте у продавцов. Проектная декларация, правоустанавливающие документы и отчетность застройщика размещены на сайте наш.дом.рф.

Клубный дом на Фруктовой

Третьей строительной площадкой нашей экскурсии стал «Клубный дом на Фруктовой». Архитектурный проект создан на основе концепции известного российского бюро SPEECH, в портфеле которого башня «Федерация» в Москва-сити, и множество дорогих домов в центре Москвы. Фирменной карточкой Клубного дома на Фруктовой станут модные сдержанные, благородные цвета фасада: латте и шафран, снежный и мятно-бирюзовый.

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Атмосфера закрытого клуба создается за счет небольшого количества квартир в доме и на этаже, полностью закрытой территории, собственного авторского двора-сада, где создается расслабленная, добрососедская атмосфера.

«Клубный дом на Фруктовой» - единственный дом в новом квартале, имеющий действительно закрытую территорию и 4 уровня безопасности:

- Территория двора закрыта дизайнерским забором - 54 видеокамеры - IT-системы безопасности в квартире - Соседский контроль

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В «Клубном доме» все продумано до мелочей, чтобы каждое повседневное действие было комфортным, не отвлекало от более важных вещей. Причем это по-настоящему комфортные решения:

- всего 4-5 квартир на этаже в концепции «уникальные квартиры»; - большие келлеры до 9 кв.м; - увеличенное количество парковочных мест; - премиальные холлы с комфортными зонами ожидания.

При выборе планировки доступна целая коллекция «уникальных квартир». Их отличительные особенности - парадные гостиные до 30 кв.м, панорамные обеденные зоны, лаунж-балконы, мастер-спальни для родителей с собственной ванной, окна в ванных, распашные «французские» двери на балконы и многое другое. Можно выбрать себе квартиру с учетом одного или нескольких параметров с учетом потребностей именно вашей семьи.

Всесезонный приватный двор с дизайнерской входной группой. Специалисты компании реализовали уникальный проект двора: - 21 вид растений, 511 деревьев и кустарников; - 25 вариантов отдыха: от барбекю до йоги; - 4200 кв. м дворового пространства.

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Компания предусмотрела самые нужные и инновационные решения:

- бесключевой доступ. Чтобы попасть во двор и подъезд, ключи больше не нужны. С помощью RFD метки на расстоянии 40 см система распознает и откроет вам двери;

- умные камеры хранения. Кто-то из близких забыл ключи, к вам пришла горничная для уборки или должна прийти доставка, а вас нет дома. Теперь можно открыть и закрыть умную камеру хранения со смартфона через приложение;

- usb-розетки и wi-fi во дворе. Можно подзарядить телефон, посмотреть фильм или почитать книгу на веранде в нашем авторским саду. Так мы позаботились, чтобы вы больше времени проводили на свежем воздухе;

- мобильное приложение. Можно общаться с соседями и УК, вызвать мастера, отслеживать показания счетчиков, получать важные новости, например, расписание йоги во дворе или приглашении на соседский пикник. Мы против бумажных объявлений и мусора в подъездах.

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Создание собственных сценариев для вашего образа жизни с помощью опции «умная квартира».

- Любите рано вставать? Сценарий «Раннее пробуждение» включит будильник, раздвинет шторы, установит комфортную температуру в комнате, запустит любимую мелодию, приготовит любимый кофе.

- Часто в командировках? Сценарий автоматически выключит все розетки, свет, перекроет воду, запустит охранную сигнализацию

Чем управляет «Умная квартира»:

- Управление освещением в квартире.

- Управление розетками - не нужно больше думать, выключили ли вы утюг.

- Управление бытовым приборами - кондиционер, чайник, микроволновка.

- Управление шторами и включение музыки.

Выбрать квартиру теперь тоже легко. Ваш личный офис продаж 24/7 - мобильное приложение «Талан». Выбирайте, бронируйте, следите за новостями строительства. Скачать мобильное приложение.

Кислород

Наш автобус отправился на ул.Кунгурцева – в ЖК «Кислород» от строительной компании «Рентек». Дом расположен в лесопарковой зоне рядом с Воткинским шоссе, но, несмотря на это, он находится всего в 5 км от центра Ижевска.

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Школы, остановки, парки, сады – все рядом. Кроме того, прямо во дворе планируется детский сад.

На территории комплекса будет огромная огороженная благоустроенная территория. Она больше стадиона «Динамо» - такого больше нигде нет! Это не просто двор, это двор-парк. Здесь можно будет заняться спортом, прогуляться, поиграть, посидеть с друзьями или просто почитать книгу под пение птиц, а можно всей семьей сходить на пикник. Места хватит всем! Это двор без машин, поэтому самые маленькие жильцы в безопасности.

В ЖК «Кислород» будет собственная котельная, что обеспечит тепло в доме и горячую воду без перебоя круглый год.

Срок окончания строительства 1 дома ЖК «Кислород» - конец 2020 г.

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Приходите в наш офис продаж: г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 261, вход с ул. 10 лет Октября. Основная информация доступна на сайте: www.domkislorod.com

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«Звездный дом»

Конечной точкой стал ЖД «Звездный» в микрорайоне «Столичный», расположенном на Воткинском шоссе. Это 16-этажный дом, который строится по каркасно-монолитной технологии с облицовкой стен кирпичом. Конструкция дома предполагает широкое разнообразие планировок однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир.

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Дом расположен в тихой, зеленой части Индустриального района, вблизи лесопарковой зоны «Парк космонавтов» и лыжной базы «Снежинка». Дом оснащен двумя лифтами, детской площадкой, пандусами для удобства жильцов.

Стоимость однокомнатных квартир начинается от 1 995 000, двухкомнатных - от 2 520 000 рублей, трехкомнатных от - 3 970 000 рублей с чистовой отделкой. Приятным моментом является то, что застройщик «ГВСУ №8» учитывает пожелания покупателей - квартиры предлагаются как с чистовой, так и без чистовой отделки, при этом стоимость уменьшается на 2 000 рублей за 1 кв. м. Срок ввода дома в эксплуатацию - 2 квартал 2020 г.

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Уточнить информацию по наличию квартир и посмотреть планировки можно в офисах продаж по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148 тел.: (3412) 68-39-16, 51-41-17, сайт www.gu8.ru и по адресу: ул. Кунгурцева, 14, тел.57-01-56, где вам предоставят полную информацию по имеющимся в продаже квартирам, время работы офисов продаж с 8:00 до 17:00.

Полезная информация

Немногие молодые семьи могут решить жилищный вопрос «раз и навсегда». С рождением второго и третьего ребенка появляется необходимость в новом жилье - более просторном, более функциональном, таком, чтобы растущему семейству было в нем предельно комфортно.

Стоимость такого жилища зачастую бьет по семейному бюджету, поэтому размер процентной ставки по ипотечному кредиту играет особую роль.

Оказалось, в «Россельхозбанке» для такой категории заемщиков сегодня действует специальное предложение, о котором рассказал директор Удмуртского филиала Александр Чураков:

- Семьи, в которых за период 2018-2022 годов родился второй или последующий ребенок, могут сегодня получить в «Россельхозбанке» ипотечный кредит в размере до 6 миллионов рублей по ставке 5,2 процента годовых. Ставка неизменна на протяжении всего периода кредитования, а максимальный период - это 30 лет.

Минимальный первоначальный взнос по данной программе - 20 процентов.

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ООО фирма «Ариго». Застройщики: ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ИЖЕВСК», ООО «Рентек Строй», ФГУП «ГВСУ №8», ООО Специализированный застройщик «Южная». Проектную декларацию домов ищите на наш.дом.рф.