Утро в Ижевске: прогноз погоды на август, ижевчанка, родившая от известного певца и карта камер на территории республики

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 августа, пятница! Нас ждет +13...+16 градусов и бесконечные дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- Увеличат ли штраф за непропуск скорой помощи?

- 100 литров бензина и автографы любимых артистов: «НАШЕ Радио» провело очередной сезон «Охоты».

- Молодые учителя начнут получать единовременные выплаты уже в сентябре этого года.

- Минстрой Удмуртии не утвердил проект комплексной застройки в районе «Ипподром».

- Видео: полицейские «по горячим следам» задержали грабителя в Удмуртии.

- Рассказываем, сколько дополнительных кабинетов для первоклашек появится в школах города. И откуда взяли деньги на них.

- Публикуем программу мероприятий на День ВДВ.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

ПОГОДА НА АВГУСТ

Фото: Архив

Рассказываем, почему лето такое холодное и когда ждать первого снега.

КАРТА КАМЕР НА ТРАССАХ УДМУРТИИ

Фото: Архив

На сайте Госавтоинспекции России появилась карта, где указано расположение всех камер на территории Удмуртии (продолжение).

ИЖЕВЧАНКА РОДИЛА ОТ ИЗВЕСТНОГО ПЕВЦА

Фото: инстаграм Татьяны Гудзевой

Ижевчанка Татьяна Гудзева родила ребенка, как она утверждает, от певца Прохора Шаляпина (продолжение).

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