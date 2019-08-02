Утро в Ижевске: прогноз погоды на август, ижевчанка, родившая от известного певца и карта камер на территории республики
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 августа, пятница! Нас ждет +13...+16 градусов и бесконечные дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:
- Увеличат ли штраф за непропуск скорой помощи?
- 100 литров бензина и автографы любимых артистов: «НАШЕ Радио» провело очередной сезон «Охоты».
- Молодые учителя начнут получать единовременные выплаты уже в сентябре этого года.
- Минстрой Удмуртии не утвердил проект комплексной застройки в районе «Ипподром».
- Видео: полицейские «по горячим следам» задержали грабителя в Удмуртии.
- Рассказываем, сколько дополнительных кабинетов для первоклашек появится в школах города. И откуда взяли деньги на них.
- Публикуем программу мероприятий на День ВДВ.
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ПОГОДА НА АВГУСТ
Фото: Архив
Рассказываем, почему лето такое холодное и когда ждать первого снега.
КАРТА КАМЕР НА ТРАССАХ УДМУРТИИ
Фото: Архив
На сайте Госавтоинспекции России появилась карта, где указано расположение всех камер на территории Удмуртии (продолжение).
ИЖЕВЧАНКА РОДИЛА ОТ ИЗВЕСТНОГО ПЕВЦА
Фото: инстаграм Татьяны Гудзевой
Ижевчанка Татьяна Гудзева родила ребенка, как она утверждает, от певца Прохора Шаляпина (продолжение).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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