Освобождение от должности министра, найденное тело пропавшего подростка и девушки в сексуальном рабстве: итоги недели

Короткие новости:

-Министр здравоохранения Удмуртии освобожден от должности

-Обвиняемых в двойном убийстве на Холмогорова объявили в международный розыск

-Глава Ижевска прокомментировал ситуацию с шумом на фан-зоне

-В школах Ижевска появятся 24 дополнительных кабинета

-С начала года в Удмуртии выявлено 35 случаев бешенства животных -Ижевчанке отменили штраф, назначенный за оскорбление чувств верующих -«Маньяка» с улицы Труда признали невменяемым

-Учитель, которого должны были уволить за распространение детского порно, продолжал работать в школе

-Уроженку Ижевска доставили в тяжелом состоянии из московского отеля -Поисково-спасательная служба помогла мужчине, который заблудился на проселочной дороге

-Бойцы Росгвардии спасли 9-летнюю девочку из пожара

-ТОП-8 фото с празднования дня ВДВ в Ижевске

-В зоопарке Удмуртии родился олененок

-Ижевчанка родила ребенка от ПРохора Шаляпина

-Туктамышева гуляет по Италии, а Загитова покоряет Японию

Перейдем к подробным новостям:

Какой будет погода в августе 2019 года?

Погода доставляет массу неудобств ижевчанамФото: Архив КП

В мире лето 2019 года стало самым теплым в истории. Для жителей Удмуртии это звучит как насмешка: уже второй месяц мы кутаемся в пледы и носим теплые куртки вместо шорт. Рассказываем, чего ждать от августа и почему погода преподносит столь неприятные сюрпризы.

Новый поворот в деле двух сестер из Ижевска, оказавшихся в сексуальном рабстве

Фото: Pixabei

В 2014 году эта трагедия потрясла почти всю Россию. Две юных ижевчанки - 15 и 18 лет - попали в сексуальное рабство. Над ними издевались целых два года. Как получилось, что скромные, умные, спортивные девочки оказались в беде и что стало с их мучителями? «Комсомолка» расскажет о продолжении громкой истории.

«Никто не ожидал обнаружить его там»: в Удмуртии нашли тело подростка, пропавшего полгода назад

Фото: Pixabai

В Можгинском районе найдено тело 14-летнего подростка, пропавшего в конце зимы. По данным следствия, он ушел с дискотеки в два часа ночи 16 февраля 2019 года. Поисковики и волонтеры искали юношу почти шесть месяцев.