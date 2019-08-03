Освобождение от должности министра, найденное тело пропавшего подростка и девушки в сексуальном рабстве: итоги недели
Короткие новости:
-Министр здравоохранения Удмуртии освобожден от должности
-Обвиняемых в двойном убийстве на Холмогорова объявили в международный розыск
-Глава Ижевска прокомментировал ситуацию с шумом на фан-зоне
-В школах Ижевска появятся 24 дополнительных кабинета
-С начала года в Удмуртии выявлено 35 случаев бешенства животных -Ижевчанке отменили штраф, назначенный за оскорбление чувств верующих -«Маньяка» с улицы Труда признали невменяемым
-Учитель, которого должны были уволить за распространение детского порно, продолжал работать в школе
-Уроженку Ижевска доставили в тяжелом состоянии из московского отеля -Поисково-спасательная служба помогла мужчине, который заблудился на проселочной дороге
-Бойцы Росгвардии спасли 9-летнюю девочку из пожара
-ТОП-8 фото с празднования дня ВДВ в Ижевске
-В зоопарке Удмуртии родился олененок
-Ижевчанка родила ребенка от ПРохора Шаляпина
-Туктамышева гуляет по Италии, а Загитова покоряет Японию
Перейдем к подробным новостям:
Какой будет погода в августе 2019 года?
Погода доставляет массу неудобств ижевчанамФото: Архив КП
В мире лето 2019 года стало самым теплым в истории. Для жителей Удмуртии это звучит как насмешка: уже второй месяц мы кутаемся в пледы и носим теплые куртки вместо шорт. Рассказываем, чего ждать от августа и почему погода преподносит столь неприятные сюрпризы.
Новый поворот в деле двух сестер из Ижевска, оказавшихся в сексуальном рабстве
Фото: Pixabei
В 2014 году эта трагедия потрясла почти всю Россию. Две юных ижевчанки - 15 и 18 лет - попали в сексуальное рабство. Над ними издевались целых два года. Как получилось, что скромные, умные, спортивные девочки оказались в беде и что стало с их мучителями? «Комсомолка» расскажет о продолжении громкой истории.
«Никто не ожидал обнаружить его там»: в Удмуртии нашли тело подростка, пропавшего полгода назад
Фото: Pixabai
В Можгинском районе найдено тело 14-летнего подростка, пропавшего в конце зимы. По данным следствия, он ушел с дискотеки в два часа ночи 16 февраля 2019 года. Поисковики и волонтеры искали юношу почти шесть месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU