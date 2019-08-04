3 причины, почему Игорь Титов покинул пост министра здравоохранения Удмуртии

2 августа пост министра здравоохранения покинул Игорь Титов, занимавший должность более полутора лет. Мы поговорили с экспертами и выяснили 2 причины, почему чиновник ушел в отставку.

1. «Был далек от гражданской медицины»

Титов пришел на пост в декабре 2017 года и, хоть и имел дело с системой здравоохранения, но весьма в специфичной сфере – системе Минобороны. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

— Как чиновник он слабоват, потому что он пришел из среды Минобороны, где система здравоохранения совершенно по-другому построена и очень далека от гражданской. Человеку пришлось с нуля внедряться в эту систему, ведь он никогда не работал в обычной больнице. Результатов его деятельности на посту министра я не вижу: обращения идут о плачевном состоянии поликлиник, продолжается рост по платным услугам, не хватает лекарств. Ничего не изменилось, к сожалению,— отметил в беседе с изданием заместитель председателя комиссии Госсовета Удмуртии по здравоохранению Фарид Юнусов.

2. «Не хватило времени»

Председатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал прокомментировал отставку Игоря Титова следующим образом:

— Он мог бы стать хорошим министром, если бы ему дали больше времени и если бы не проводился курс на продолжение оптимизации системы здравоохранения.

Кроме того, эксперт отметил, что экс-министр не смог лоббировать интересы отрасли и в полной мере принимать решения по кадровым вопросам.

3. «Должность «расстрельная»

Достаточно популярное мнение, что министр здравоохранения – должность «расстрельная» выразил и руководитель Центра медицинского права Александр Золотарев. Всем, кто когда либо на ней оказывался, приходится в условиях «тотального сокращения расходов на здравоохранение» балансировать между интересами власти, медиков и пациентов.

— В то же время, стоит признать, что Игорем Титовым предпринимались усилия по устранению возникшего коллапса с обеспечением лекарственными препаратами больных на гемодиализе и расходными материалами больных, страдающих сахарным диабетом. Пусть эта проблема решалась на протяжении шести-восьми, а то и больше месяцев, но она решалась, — прокомментировал Золотарев.

СПРАВКА КП

Титов Игорь Георгиевич

2006-2011 годы – заместитель директора по административно-хозяйственной части Музея наивного искусства, Москва;

2011-2012 годы – начальник филиала Дома отдыха «Баргузин» ФБУ «Санаторно-курортный комплекс «Анапский» Министерства обороны Российской Федерации», г. Геленджик;

2012-2017 годы – Начальник ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Подмосковье» Министерства обороны Российской Федерации», г. Москва.

2017-2019 - министр здравоохранения Удмуртии.

Награжден орденом «За военные заслуги», заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации.