Утро в Ижевске: организмы в Ижевском пруду, пострадавшие в ДТП под Новороссийском и рост прожиточного минимума

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 9 августа, пятница! Нас ждет +17...+19 градусов, днем синоптики обещают сильные дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- «Огромный шар на небе начал расширяться»: астроном из Ижевска рассказал о наблюдениях за звездами.

- На сколько сократился госдолг Удмуртии.

- Представляете! В Ижевске появится необычный сад.

- Мы узнали, когда планируют открыть Рябиновый сквер в Ижевске.

- Подготовка к зиме и влияние дождей на ремонты. Какие еще темы затронул Александр Бречалов на программе «Утро с Главой».

- Помните, мы рассказывали о девочке, которая утонула в бочке с водой? Так вот, нашли и уже наказали виновных.

- Хоть на улице и не такая жаркая погода, как хотелось бы, но хочется побаловать себя чем-нибудь вкусным. Например, дыней! Специалисты подсказали, как выбрать спелый плод.

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5 загадочных обитателей Ижевского пруда

Фото: Екатерина Ардашева

Журналист «Комсомолки» рассмотрел организмы, обитающие в водохранилище [видео].

Рост прожиточного минимума

Фото: Сергей Грачев

Во втором квартале 2019 года в Удмуртии вырастет прожиточный минимум. Такое распоряжение было опубликовано на сайте главы и правительства республики.

ДТП под Новороссийском

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Стало известно, что среди пострадавших в жутком ДТП под Новороссийском есть жители Удмуртии.

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