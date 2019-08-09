Утро в Ижевске: организмы в Ижевском пруду, пострадавшие в ДТП под Новороссийском и рост прожиточного минимума
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 9 августа, пятница! Нас ждет +17...+19 градусов, днем синоптики обещают сильные дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:
- «Огромный шар на небе начал расширяться»: астроном из Ижевска рассказал о наблюдениях за звездами.
- На сколько сократился госдолг Удмуртии.
- Представляете! В Ижевске появится необычный сад.
- Мы узнали, когда планируют открыть Рябиновый сквер в Ижевске.
- Подготовка к зиме и влияние дождей на ремонты. Какие еще темы затронул Александр Бречалов на программе «Утро с Главой».
- Помните, мы рассказывали о девочке, которая утонула в бочке с водой? Так вот, нашли и уже наказали виновных.
- Хоть на улице и не такая жаркая погода, как хотелось бы, но хочется побаловать себя чем-нибудь вкусным. Например, дыней! Специалисты подсказали, как выбрать спелый плод.
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5 загадочных обитателей Ижевского пруда
Фото: Екатерина Ардашева
Журналист «Комсомолки» рассмотрел организмы, обитающие в водохранилище [видео].
Рост прожиточного минимума
Фото: Сергей Грачев
Во втором квартале 2019 года в Удмуртии вырастет прожиточный минимум. Такое распоряжение было опубликовано на сайте главы и правительства республики.
ДТП под Новороссийском
Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Стало известно, что среди пострадавших в жутком ДТП под Новороссийском есть жители Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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