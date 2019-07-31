Утро в Ижевске: щенок, спасенный из рук живодеров, советы по подготовке ребенка к школе и пропавший из больницы молодой человек
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 31 июля, среда. В городе сегодня будет облачно, дождь. Днем до +17 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Туктамышева гуляет по Италии, а Загитова покоряет Японию: как проводят лето спортсмены из Удмуртии.
- «Невозможно было видеть, как котик мучается»: историю счастливого спасения котика читайте на сайте.
- В связи с трагедией в Хабаровском крае, унесшей жизни четырех детей, в Удмуртии организовали проверки палаточных лагерей.
- На улицах Ижевска появятся новые дорожные знаки.
- Мало того, что на улице совсем не летняя погода, так еще и горячую воду планируют отключать. Но есть и хорошая новость - сроки немного сдвинули.
- Бойцы Росгвардии Удмуртии спасли из пожара 9-летнюю девочку. Подробнее по ссылке.
- Ижевчанка отправилась к знахарке, чтобы снять порчу, а вернулась инвалидом. Как так получилось и кто будет отвечать, читайте по ссылке.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Фото: Амир Закиров
Как подготовить ребенка к школе?
ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ ЩЕНКА
Фото: Четыре лапы г. ИЖЕВСК
«Следы окурков и резаные раны»: над щенком издевалась пьяная компания из Удмуртии.
РАЗЫСКИВАЕТСЯ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Фото: ПСО "Регион 18"
В Ижевске разыскивают 18-летнего Емелина Павла Григорьевича. 27 июля он вышел из 1 РКБ по Воткинскому шоссе, 57.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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