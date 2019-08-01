Утро в Ижевске: отделение аэропорта от «Ижавиа», новый фасад школы юных летчиков и карта со всеми камерами на дорогах

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 1 августа, четверг. Нас ждет +10...+12 градусов и бесконечные дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- «Маньяка» с улицы Труда в Ижевске признали невменяемым

- Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова снялась в новом ролике от известного бренда

- Аэропорт Ижевска отделят от «Ижавиа»

- ГИБДД опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

- Глава Ижевска показал, как будет выглядеть отремонтированный фасад школы юных летчиков

- На одной из остановок в Удмуртии появилось необычное объявление

- Как изменится жизнь россиян с 1 августа

- Президент упростил получение автомобильных номеров

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Летний тур по новостройкам Ижевска

Фото: Архив

27 июля в Ижевске прошел очередной тур по новостройкам от «Комсомольской правды». Участники экскурсии побывали сразу на нескольких строительных площадках города и смогли присмотреться к своему будущему жилью. Мы узнали у застройщиков, какие тренды укрепились при возведении домов в 2019 году.

Двойное убийство

Фото: Архив

В деле о двойном убийстве на улице Холмогорова в Ижевске появились новые подробности. Напомним, что 14 июня в квартире нашли тела 44-летнего мужчины и его 22-летнего сына. У них пропало, в общей сложности, около 16 миллионов рублей.

«Наливайка» у дома

Фото: Архив

Проблему с наливайками в Ижевске обсуждают давно. Жители жалуются на продажу алкоголя ночью и шумные компании под окнами дома, а также постоянный мусор от посетителей таких точек. Что делать, если в доме обосновалось сомнительное заведение? И можно ли добиться, чтоб его закрыли.

«Нашествию» - 20 лет!

Фото: vk.com/nashestvie

Каждый год самый масштабный open air* страны – рок-фестиваль «Нашествие» - собирает сотни тысяч любителей русского рока. Для одних – это в первую очередь настоящая музыка, драйв, сумасшедшая энергия от выступлений любимых музыкантов. Для других – новые знакомства и встреча с друзьями, с кем из года в год отправляешь на главное приключение года.

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