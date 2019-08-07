2019-08-08T10:38:30+03:00
Общество

Утро в Ижевске: «свадебное видео» на свалке, снос поста и исчезновение профессий

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 8 августа, четверг. Нас ждет +17...+19 градусов, без осадков. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- Россияне смогут иногда работать из дома

- Ижевчанин сделал «свадебное видео» на свалке.

- Презентация аромата «Удмуртия вдохновляет» состоится 8 августа

- Из-за ремонта дороги на улице Кирова в Ижевске временно перенесли остановку трамвая

- Организатора стриптиз-клубов из Удмуртии подозревают в вовлечении персонала в занятие проституцией

- Сроки сдачи первого этапа ремонта на Центральной площади в Ижевске перенесут

- Ледовый дворец «Ижсталь» уже в августе закроют на реконструкцию

- Включат ли отопление в Удмуртии раньше из-за погоды?

- Под Ижевском на Як-Бодьинском тракте планируют снести пост ГИБДД

- Кто останется без работы в ближайшее десятилетие

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Снести нельзя восстановить

Фото: Ирина Бурцева

Фото: Ирина Бурцева

Ни для кого не секрет, что театр Короленко, который располагается на улице Карла Маркса в Ижевске, скоро снесут. Но как это будет происходить? Что будет вместо него? И могут ли еще люди повлиять на судьбу здания? Разбиралась «Комсомолка».

Эфир с главой Удмуртии

Фото: Архив

Фото: Архив

На радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107.6 FM) (12+) прошла традиционная передача «Утро с Главой». Александр Бречалов ответил на вопросы слушателей и рассказал самые актуальные новости. Полное видео с эфира можно посмотреть по ссылке.

Бросил пить и решил построить баню на острове

Фото: Архив

Фото: Архив

Белоснежная улыбка Алберта Винди Саилана ярко выделяется на его темнокожем лице. Еще недавно он жил на острове Тимор в Индонезии - ходил босиком, гонял на байке и строил бунгало из бамбука на берегу океана. А сейчас он живет в типовой многоэтажке Ижевска, ездит на трамвае и работает в супермаркете. Как свободолюбивый тиморец оказался в Удмуртии, что его удивляет в России и к чему сложнее всего было привыкнуть, расскажет «Комсомолка».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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