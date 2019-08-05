Ижевчанин нарисовал Грута, Железного человека и Человека-паука для фирменной коллекции Marvel

Железный человек, Капитан Америка, Халк, Человек-паук… Персонажей Marvel Comics знают и любят миллионы людей по всему миру. Один из поклонников Marvel - иллюстратор из Ижевска Алексей Соловьев. Ему посчастливилось сотрудничать с любимой компанией - рисунки ижевчанина напечатали на фирменных «марвеловских» футболках.

СЧАСТЛИВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

Алексей признается - ему повезло, не зря трудился. В конце 2018 года он нарисовал Дарта Вейдера и выложил рисунок в Инстаграм.

- Через 4 месяца мне пришло на электронную почту письмо на английском языке от компании Jobedu (это всемирно известный бренд одежды, который сотрудничает Marvel Comics. - Прим. ред.). Оказалось, что их художник рисовал эскизы по заказу бренда Jobedu. Он нашел мой рисунок в Инстаграм, вдохновился и нарисовал очень похожий. Компания попросила разрешения использовать мою технику в своих эскизах - хотя для меня это странно, невозможно быть владельцем какого-либо стиля. Я отправил им свое разрешение, мы начали переписку. В итоге наш диалог привел к тому, что они заказали 11 иллюстрации по вселенной Марвел и 8 по другим франшизам, - рассказывает Алексей.

Справа – рисунок Алексея, слева – рисунок иллюстратора Jobedu. Фото: личный архив героя публикации

В числе героев, которых нарисовал ижевчанин, оказались Грут, Ракета, Халк, Черная пантера, Веном, три варианта Таноса, Железный человек, Человек-Муравей и Человек-паук. На рисование и согласование рисунков ушло примерно полмесяца.

- Каждый интересен для меня по-своему. С детства очень люблю Паука, но он сложен в рисовании. Мне было непросто передать свет, тени и рефлексы в сочетании с паутиной на его костюме. Ещё визуально очень нравится Железный человек. По характеру мне интересен Халк, он показывает, как людям сложно сочетать в себе два противоположных характера и сдерживать гнев, - рассказывает Алексей.

Танос. Фото: личный архив героя публикации

Официальная коллекция футболок от Jobedu с героями Марвел вышла в феврале 2019 года. Купить их можно на сайте www.jobedu.com, стоят они около 22 долларов (1 388 рублей). Кстати, компания Jobedu имеет официальную лицензию на производство одежды с героями Marvel Comics - эта компания утверждает все иллюстрации.

Кстати, после опыта с Marvel молодой человек продолжил сотрудничество с Jobedu. Он нарисовал для них героев из мультфильма «Микки Маус и его друзья» - Гуффи и самого Микки Мауса.

Слева – Халк, справа – Черная пантера. Фото: личный архив героя публикации

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО НАШЕЛ В ШКОЛЕ

Алексею 33 года. Он рисует еще со школьной скамьи - началось все с рисования граффити.

- Я всегда интересовался комиксами - помню, в 7-8 классе у меня было два или три издания, которые я зачитал до дыр. Я постоянно рисовал - когда занимался дома, под учебниками часто лежали тетради с рисунками. Доставал их, как только родители выходили из комнаты, - признается Алексей. - Закончив школу, я понял, что хочу рисовать и поступил в УдГУ на графического дизайнера.

Получив диплом, молодой художник попробовал себя в дизайне, каллиграфии и иллюстрации. И лишь через 10 лет понял, что его стихия - иллюстрации.

Рисовать Алексей начал еще в школе. Фото: личный архив героя публикации

Сегодня Алексей рисует эскизы для различных компаний и брендов. В числе его клиентов - Формула 1, американская кинокомпания Paramount Pictures, иорданский бренд одежды Jobedu. Рисовал Алексей и изображения по играм World of Warcraft и World of Tanks. Работает в коворке по соседству с дизайнерами и разработчиками мобильных приложений. Заказы сам Алексей не ищет, постоянно выкладывает новые работы, и клиенты пишут сами. В среднем берет 4 заказа в месяц, уделяя рисованию по 7-8 часов в день. Зарабатывает Алексей на этом около 100 тысяч рублей в месяц.

- Я вдохновляюсь советскими плакатами, комиксами, линогравюрой… Получается такая смесь, которая отлично подходит для футболок, например, так как количество цветов у меня всегда ограничено 5-6, иллюстрации отлично подходят для шелкографии. Работаю я в программе Adobe Illustrator, используя iPad Pro и Apple Pencil, - рассказывает ижевчанин.

Персонажи фильма «Стражи галактики» Грут (слева) и Ракета (справа). Фото: личный архив героя публикации

Работы Алексея выставлялись в разных городах: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Пекин, Калифорния, Санкт-Петербург.

- Я принимал участие в выставках, посвященных различным фильмам, которые проходили в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. К сожалению, самому их посетить не удалось, но уже 2 раза ездил на выставки в Санкт-Петербург на Постеркон и Старкон. Самое необычные участие было на выставке в Китае, куда я приехал. Предметом выставки было большое полотно, состоящее из 5 частей, иллюстрации делали люди из разных стран, рисовали свой континент проживания. Я делал про Россию, что было достаточно сложно, так как не хотелось рисовать стандартную клюкву, - говорит Алексей.

Планы на будущее и мечта о своей выставке

Мечта Алексея - организовать собственную выставку.

- Хочется, чтобы это было нечто поинтереснее напечатанных картинок на бумаге. Изучаю AR-технологии, думаю, как их можно применить к моим работам. Для персональной выставки хочется создать свою уникальную вселенную и максимально погрузить в нее зрителей, - рассказывает наш герой.

Справа – Железный человек, слева – Веном. Фото: личный архив героя публикации

Ижевчанин не собирается останавливаться на достигнутом. В этом году выходит книга от компании Penguin Random House по сериалу «Очень странные дела», Алексей уже нарисовал героев сериала по второму сезону, книга выйдет в октябре 2019 года. Планирует Алексей принять участие и в российском Артбуке на тему киберпанка.

Кстати:

Алексей работает под псевдонимом «Алексей Рикошет». Он выбран не случайно - несколько лет назад, художник регистрировался в icq и ему нужно было придумать никнейм. Он вспомнил название компьютерной игры, в которую тогда играл - Рикошет, так и назвался.

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