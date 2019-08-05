Утро в Ижевске: отставка министра здравоохранения, дожди и семья машинистов
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 5 августа. Погода сегодня не радует: на дворе 15-17 градусов, временами дожди. А пока вы готовитесь к первой рабочей неделе, предлагаем почитать новости одной строкой:
-В Ижевске разыскивают 67-летнюю женщину
-15-летний подросток подозревается в краже денег
-Новые пешеходные переходы появятся в Ижевске
-На дорогах Ижевска появится пластиковая разметка
-Жительница Удмуртии спасла упавшую в колодец собаку
-Елизавета Туктамышева предложила создать конкурс прыжков
-Давид Белявский представил собственную коллекцию одежды
Перейдем к подробным новостям:
Три причины, по которым Игорь Титов покинул пост министра здравоохранения Удмуртии
В гостях на радио "Комсомольская правда"Фото: Архив КП
2 августа пост министра здравоохранения покинул Игорь Титов, занимавший должность более полутора лет. Мы поговорили с экспертами и выяснили 3 причины, почему чиновник ушел в отставку.
Погода в Ижевске на предстоящую неделю: дожди и небольшое потепление
ожидается небольшое потеплениеФото: Сергей ГРАЧЕВ
На следующей неделе в Ижевске ожидается дождливая погода. По данным Яндекс.Погода, в столицу к выходным придет небольшое потепление: дневная температура достигнет +19°С.
«Вся жизнь - у железной дороге»: семья машинистов - о любви к профессии
Фото: архив героев
«Романтика!», - говорит Ринат Галимуллин о своей работе: уже 35 лет ижевчанин управляет пассажирскими тепловозами. Железная дорога стала любимым делом для пяти членов семьи - вместе они посвятили этому делу почти век.
ИСТОЧНИК KP.RU
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