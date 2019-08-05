Утро в Ижевске: отставка министра здравоохранения, дожди и семья машинистов

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 5 августа. Погода сегодня не радует: на дворе 15-17 градусов, временами дожди. А пока вы готовитесь к первой рабочей неделе, предлагаем почитать новости одной строкой:

-В Ижевске разыскивают 67-летнюю женщину

-15-летний подросток подозревается в краже денег

-Новые пешеходные переходы появятся в Ижевске

-На дорогах Ижевска появится пластиковая разметка

-Жительница Удмуртии спасла упавшую в колодец собаку

-Певица Юта посетила Удмуртию

-Елизавета Туктамышева предложила создать конкурс прыжков

-Давид Белявский представил собственную коллекцию одежды

Перейдем к подробным новостям:

Три причины, по которым Игорь Титов покинул пост министра здравоохранения Удмуртии

В гостях на радио "Комсомольская правда"Фото: Архив КП

2 августа пост министра здравоохранения покинул Игорь Титов, занимавший должность более полутора лет. Мы поговорили с экспертами и выяснили 3 причины, почему чиновник ушел в отставку.

Погода в Ижевске на предстоящую неделю: дожди и небольшое потепление

ожидается небольшое потеплениеФото: Сергей ГРАЧЕВ

На следующей неделе в Ижевске ожидается дождливая погода. По данным Яндекс.Погода, в столицу к выходным придет небольшое потепление: дневная температура достигнет +19°С.

«Вся жизнь - у железной дороге»: семья машинистов - о любви к профессии

Фото: архив героев

«Романтика!», - говорит Ринат Галимуллин о своей работе: уже 35 лет ижевчанин управляет пассажирскими тепловозами. Железная дорога стала любимым делом для пяти членов семьи - вместе они посвятили этому делу почти век.