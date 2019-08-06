2019-08-05T19:57:01+03:00
Общество

Утро в Ижевске: ижевчанин, работавший на Marvel, фото разрушенной Нацбиблиотеки и повышение цен на бензин

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 августа, вторник. В городе сегодня будет облачно, дождь. Днем до +14 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Три подземных перехода в Ижевске могут отдать в концессию (подробнее)

В некоторых районах Удмуртии руководители не справляются со своими обязанностями (подробнее)

6 августа отключат горячую воду в микрорайонах Старого аэропорта в Ижевске (подробнее)

Сильные дожди вновь обещают в Удмуртии (подробнее)

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева в шоке от цен на фигурное катание (подробнее)

ЗНАЙ НАШИХ!

Железный человек, Капитан Америка, Халк, Человек-паук… Персонажей Marvel Comics знают и любят миллионы людей по всему миру. Один из поклонников Marvel - иллюстратор из Ижевска Алексей Соловьев. Ему посчастливилось сотрудничать с любимой компанией - рисунки ижевчанина напечатали на фирменных «марвеловских» футболках (подробнее)

Фото: личный архив героя публикации

Фото: личный архив героя публикации

«ЛЕНИНКА»

В здании Национальной библиотеки Удмуртии на Советской началась реконструкция – к работам приступила компания «АспэкИнтерстрой». «Комсомолка» побывала на площадке и подготовила несколько фото с «ленинки» (подробнее)

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

ПОДОРОЖАЛ

В Удмуртии вновь выросла цена на бензин. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата. Так, в период с 22 по 29 июля 2019 года зафиксировано повышение средних цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо (подробнее)

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

ИСТОЧНИК KP.RU

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