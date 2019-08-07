2019-08-07T05:23:27+03:00
Общество

Утро в Ижевске: подготовка к учебному году, последствия ливней и смертельное ДТП

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 7 августа. Сегодня днем ожидается переменная облачность, кратковременные дожди в большинстве районов, температура +13..+15°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Как иппотерапия применяется в Ижевске (Подробнее)

- Можно ли в Удмуртии найти «живую» и «мертвую» воду (Подробнее)

- 1 сентября в ижевские школы придут 10 тысяч первоклассников (Подробнее)

- Администрацию Ижевска обязали обустроить тротуар на улице Щорса (Подробнее)

- Более 850 соцобъектов подключат к интернету в Удмуртии (Подробнее)

- Ремонт улицы Фронтовой завершили в Ижевске (Подробнее)

- 7 августа гидравлические испытания пройдут в Первомайском районе Ижевска (Подробнее)

А теперь к главным новостям:

Сроки сдачи дорог сдвинутся?

Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Из-за продолжительных дождей в Удмуртии будут корректировать сроки сдачи отремонтированных дорог. Дожди не позволяют выполнить укладку асфальта. В связи с этим дорожные работы практически приостановлены. (Подробнее)

Ученики двух школ начнут учебный год в других школах

Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Из-за ремонта ученики двух школ Ижевска начнут учебный год в других учреждениях. Так, из школы №5 27 классов временно перейдут учиться в школу №88 и семь классов – в школу №11. Школа №97 имеет два корпуса, и дети начальной школы на период ремонтных работ перейдут в основное задние. (Подробнее)

Разгул стихии в Ижевске

Фото: Владимир Сухих

Фото: Владимир Сухих

В Ижевске в ночь на 6 августа была гроза, дождь и сильный ветер. Стихия прошла не без поваленных деревьев. Очевидцы в соцсетях опубликовали фотографии с деревьями на проезжей части, а также другие последствия грозы и ливня. (Подробнее)

Шикарные снимки в обычных местах

Фото: Татьяна Бурмистрова

Фото: Татьяна Бурмистрова

Для фотографа из Ижевска нет проблем найти место для съемок. А все потому, что девушка видит прекрасное в самых обычных вещах. Так, например, если обычный человек видит перила и ступеньки, глаз фотографа уже видит готовый шикарный кадр. (Подробнее)

Смертельное ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Ижевске 4 августа около 23:54 напротив дома №105 по Воткинскому шоссе произошло ДТП. Водитель машины «Шевроле» не справился с управлением и врезался в фонарный столб. (Подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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