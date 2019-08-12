«Был сбит прямым попаданием»: В Харькове нашли упавший самолет, пилотом которого был житель Ижевска

Весной 2018 года на окраине жилого микрорайона в Харькове нашли самолет Ил-2. Он разбился еще в 1943 году, во время немецкой оккупации. Куски развороченного железа, стекла и личные вещи бойцов стали приманкой для черных кладоискателей. Только один местный житель решил проследить судьбу находки, которая привела его в Ижевск.

«ЧУМА»

Александр – тот самый житель Харькова, который не захотел, чтобы ценная историческая находка попала в руки не тех людей. Он сам по кусочкам собирал то, что осталось от некогда советского штурмовика и его команды.

Место раскопок. Фото: архив героя публикации

- По сути, развороченная братская могила никому больше не нужна была. Даже мусор уже стали туда выбрасывать! Среди земли и мусора удалось найти транспортир с нацарапанными инициалами КЛМ и датой изготовления (1941), алюминиевую окантовку лётных очков, каблук сапога, радиодетали, - рассказал Александр.

Инициалы владельца. Фото: архив героя публикации

С помощью мелочей в земле, удалось составить полную картинку – это двухместный самолет 1943 года Ил-2. «Бетонный самолет», «чума», «летающий танк» - именно так называли самый массовый боевой самолёт в истории авиации Ил-2. Кто же был на его борту в тот злополучный 43-ий год?

«БЫЛ СБИТ ПРЯМЫМ ПОПАДАНИЕМ»

Ответить на этот вопрос удалось благодаря инициалам, вырезанным на транспортире – КЛМ и номеру, выбитому на редукторе винта. Они принадлежат 20-летнему Короткову Леониду Михайловичу, 1923 года рождения, из Ижевска.

Сержант Леонид Михайлович Коротков был призван Ижевским районным военным комиссариатом. Он был одним из пилотов экипажа Ил-2 292-й штурмовой авиационной дивизии 800-го штурмового авиационного полка. Вторым членом экипажа был Сергей Белоусов из города Шуя Ивановской области.

Как удалось узнать, 13 мая 1943 года Леонид Коротков и Сергей Белоусов вылетели на боевое задание – штурмовка (воздушная атака с небольшой высоты) аэродрома противника в районе Харькова. Во время задания противник сбил советский самолет прямым попаданием. Коротков на горящем штурмовике не прекратил бомбардировку, а в конце направил самолет на вражескую технику.

Остатки самолета. Фото: архив героя публикации

15 мая 1943 года приказом от имени Президиума Верховного Совета СССР Леонида Короткова наградили медалью «За отвагу».

- Горя ненавистью к врагу сержант Коротков быстро вошел в строй 3.5.43 г. выполнил 14-й боевой вылет на штурмовке аэродрома противника в районе Харькова. При атаке аэродрома самолет Короткова был сбит прямым попаданием ЗА противника. На горящем самолете сержант Коротков отбомбился, и проявляя геройство, наводя ужас на гитлеровских мерзавцев, направил его на скопление вражеских машин. Сержант Коротков сделал всё, что было в его силах, чтобы как можно больше нанести урона врагу, и погиб смертью храбрых, - говорится в представлении о награде.

Сейчас Александр пытается собрать всю информацию о погибших пилотах. В планах – сделать памятник-обелиск с фотографиями бойцов.

Про Леонида Короткова известно, что его мама, Короткова Александра Федоровна, жила в Удмуртской АССР, г. Новый Городок, улица Чкаловская, дом 43. В октябре 1942 года она переехала из Ижевска в совхоз деревни Юськи.

ВАЖНО!

Если Вам что-нибудь известно о судьбе Короткова Леонида Михайловича или его родных, просим обратиться в редакцию «Комсомольской Правды» - Ижевск» по телефону 8 (3412) 945 072 или написать по электронной почте red@mgcentr.ru