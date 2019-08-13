Утро в Ижевске: спасение ижевчанина на Байкале, ЧП в детском саду и установка «умных» остановок
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 13 августа, вторник. В городе сегодня будет переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Днем до +13 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
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СПАСЛИ
В акватории озера Байкал в шторм спасли 39-летнего ижевчанина, который перевернулся на катамаране. Ижевчанин смог взобраться на днище транспорта, где он ждал помощи.
Фото: pixabay.com
ЧП
8 августа в редакцию обратился ижевчанин, трехлетняя внучка которого попала в больницу с подозрением на тяжелое отравление. По его словам, накануне ребенка увезли из садика на скорой. Кроме девочки в учреждении пострадали еще несколько детей и воспитателей. Подробности выяснила «Комсомолка».
Фото: Сергей Грачев
«УМНЫЕ» ОСТАНОВКИ
В сентябре на улице Пушкинской в Ижевске появятся семь «умных» остановок. Об этом написал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте». Павильоны, которые сейчас находятся на Пушкинской, установят на улицах, которые нуждаются в остановках.
Фото: страница Олега Бекмеметьева
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ИСТОЧНИК KP.RU
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