2019-08-13T10:40:25+03:00
Общество

Утро в Ижевске: спасение ижевчанина на Байкале, ЧП в детском саду и установка «умных» остановок

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 13 августа, вторник. В городе сегодня будет переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Днем до +13 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

За 10 дней августа на дорогах Ижевска задержано более 100 пьяных водителей

Экс-участник телепроекта «Дом-2» посетил Удмуртский государственный цирк

На улице Цветочной в Ижевске завершился ремонт дороги

Камеры видеонаблюдения засняли призрака в Ижевске

Ижевчанка стала «Королевой космоса» на конкурсе «Миссис Россия-2019»

СПАСЛИ

В акватории озера Байкал в шторм спасли 39-летнего ижевчанина, который перевернулся на катамаране. Ижевчанин смог взобраться на днище транспорта, где он ждал помощи.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

ЧП

8 августа в редакцию обратился ижевчанин, трехлетняя внучка которого попала в больницу с подозрением на тяжелое отравление. По его словам, накануне ребенка увезли из садика на скорой. Кроме девочки в учреждении пострадали еще несколько детей и воспитателей. Подробности выяснила «Комсомолка».

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

«УМНЫЕ» ОСТАНОВКИ

В сентябре на улице Пушкинской в Ижевске появятся семь «умных» остановок. Об этом написал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте». Павильоны, которые сейчас находятся на Пушкинской, установят на улицах, которые нуждаются в остановках.

Фото: страница Олега Бекмеметьева

Фото: страница Олега Бекмеметьева

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ИСТОЧНИК KP.RU

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