Утро в Ижевске: откровения бывшей наркоманки, чем поможет жителям республики режим ЧС и рассказ известного тренера о жизни

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 августа, среда. Нас ждет +17...+19 градусов, небольшие дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

-Помните, мы рассказывали про дома в Машиностроителе, где отключили на месяц газ? Так вот этот вопрос будет обсуждаться на федеральном уровне.

-Водились ли в Удмуртии динозавры и какие находки делали здесь палеонтологи? Рассказываем об интересных находках исследователей.

-Из-за сильных дождей уровень воды в ижевском пруду превысил допустимую норму. Что будут предпринимать и кому стоит быть осторожнее.

-Стало известно, когда начнутся работы по щебенению дорог в Восточном поселке.

-Очередное отключение горячей воды ждет ижевчан. Сразу два микрорайона останутся без воды.

-«В Ижевске можно жить, но не хочется»: известный блогер составил личный рейтинг городов.

-На нескольких улицах Ижевска установят новые дорожные знаки.

-Школьные маршруты начали проверять в Ижевске перед началом учебного года.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ИЗВЕСТНЫЙ ТРЕНЕР О СВОЕЙ РАБОТЕ

Фото: Амир Закиров

Кто может научиться плавать и в каком возрасте нужно отдавать ребенка на плавание? А также Евгений расскажет о своей жизни, о том, как стал тренером и почему все хотят попасть именно к Евгению на тренировки.

ОТКРОВЕНИЯ БЫВШЕЙ НАРКОМАНКИ

Фото: Ирина Бурцева

«Комсомольская Правда» публикует откровения Евгении, которая из-за пристрастия к наркотикам потеряла здоровье и чуть не лишилась детей.

РЕЖИМ ЧС В УДМУРТИИ

Фото: pixabay.com

Уже несколько недель в Удмуртии идут дожди, в связи с этим в регионе могут ввести режим чрезвычайной ситуации.