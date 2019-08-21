Утро в Ижевске: новое преступление маньяка, приговоренного к смертной казни, звезды, которые выступят на Дне оружейника и серьезное ДТП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 августа, среда. За окном +20...+23 градуса, небольшой дождь. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:
-На счету Антона Перевозчикова более 10 обновленных тачек. «Комсомолка» рассказывает о мастере автотюнинга.
-Какие интересные клады находили в Удмуртии и можно ли сейчас найти ценности.
-В скейт-парке Ижевска пройдет отборочный этап на чемпионат мира по памп-треку.
-В Минсельхозе Удмуртии подсчитали убытки, нанесенные продолжительными дождями.
-Ижевчанку покажут в одном из самых зрелищных шоу на канале "Пятница".
- В овощной яме в Удмуртии нашли отца и сына мертвыми. Какие версии у следствия.
-Внимание! В Ижевске разыскивают подростка.
-Узнали, что горело на улице Баранова в Ижевске.
-Глава Ижевска поручил контролировать уровень воды в пруду и на реке Иж. Что будет если уровень воды повысится.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
СЕРЬЕЗНОЕ ДТП НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА
Фото: Александра Букреева
В Ижевске, 20 августа, во вторник около 20:00 произошло серьезное ДТП на перекрестке улиц Ленина и Воровского. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях (продолжение).
АРТИСТЫ В ИЖЕВСКЕ
Фото: Диля Ахмадишина
В Ижевске 19 сентября состоится праздничный концерт на Центральной площади, посвященный Дню оружейника. В нем примут участие звезды российской эстрады (продолжение).
МАНЬЯК, ПРИГОВОРЕННЫЙ К СМЕРТНЫЙ КАЗНИ
Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
Мужчина, приговоренный к смертной казни, развратил 7-летнюю девочку в Удмуртии (продолжение).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»