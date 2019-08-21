2019-08-21T07:49:53+03:00
Общество

Утро в Ижевске: новое преступление маньяка, приговоренного к смертной казни, звезды, которые выступят на Дне оружейника и серьезное ДТП

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 августа, среда. За окном +20...+23 градуса, небольшой дождь. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

-На счету Антона Перевозчикова более 10 обновленных тачек. «Комсомолка» рассказывает о мастере автотюнинга.

-Какие интересные клады находили в Удмуртии и можно ли сейчас найти ценности.

-В скейт-парке Ижевска пройдет отборочный этап на чемпионат мира по памп-треку.

Минсельхозе Удмуртии подсчитали убытки, нанесенные продолжительными дождями.

-Ижевчанку покажут в одном из самых зрелищных шоу на канале "Пятница".

- В овощной яме в Удмуртии нашли отца и сына мертвыми. Какие версии у следствия.

-Внимание! В Ижевске разыскивают подростка.

-Узнали, что горело на улице Баранова в Ижевске.

-Глава Ижевска поручил контролировать уровень воды в пруду и на реке Иж. Что будет если уровень воды повысится.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

СЕРЬЕЗНОЕ ДТП НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА

Фото: Александра Букреева

Фото: Александра Букреева

В Ижевске, 20 августа, во вторник около 20:00 произошло серьезное ДТП на перекрестке улиц Ленина и Воровского. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях (продолжение).

АРТИСТЫ В ИЖЕВСКЕ

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске 19 сентября состоится праздничный концерт на Центральной площади, посвященный Дню оружейника. В нем примут участие звезды российской эстрады (продолжение).

МАНЬЯК, ПРИГОВОРЕННЫЙ К СМЕРТНЫЙ КАЗНИ

Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

Мужчина, приговоренный к смертной казни, развратил 7-летнюю девочку в Удмуртии (продолжение).

ИСТОЧНИК KP.RU

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