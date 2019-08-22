2019-08-22T07:19:16+03:00
Общество

Утро в Ижевске: погоня от ДПС, собака, поймавшая преступника, и запрет использования мобильных в школе

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 22 августа, четверг. Нас ждет +23...+25 градусов, также возможны кратковременные дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- Погоня с участием патрульной машины в Ижевске завершилась ДТП

- Монету 1758 года нашли во время строительных работ в Ижевске

- Подробности ДТП на перекресте Ленина и Воровского в Ижевске

- Служебная собака помогла найти преступников в Удмуртии

- Ремонт на двух участках улицы Горького в Ижевске завершен

- Минпросвещения рекомендует ограничить использование телефонов в школах

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

«Энергосбыт» отказывается от бумажных платежек

Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Ижевчане не на шутку перепугались, когда в 10-х числах августа не нашли в почтовых ящиках платежки от ПАО «ЭнергосбыТ Плюс». Причем те, кто получают счета за «коммуналку» на электронную почту, никакого сбоя не заметили. Что произошло и как теперь оплачивать счета, разбиралась «Комсомолка».

Родники Удмуртии

Фото: Людмила Куликова

Фото: Людмила Куликова

«Комсомолка» отправилась в очередную экспедицию по родникам республики. Мы рассказываем о наших приключениях в экспедиции, изучаем легенды, связанные с родниками и проверяем воду в родниках на качество. Наши журналисты съездили уже в две экспедиции.

«Был дворником и тихим соседом»

Фото: пресс-служба СУ СК России по УР

Фото: пресс-служба СУ СК России по УР

Новость о том, что житель Удмуртии, приговоренный к смертной казни, растлил 7-летнюю девочку, облетела всю России. Как он оказался на свободе? Кто он такой? Вопросов к этой ситуации много. На часть из них ответила «Комсомольская правда».

Как работают пожарные Удмуртии

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Теперь у вас есть возможность посмотреть на работу пожарно-спасательной части изнутри. Обычно, эти помещения скрыты от глаз незнакомых людей. Но для наших читателей мы подготовили экскурсию в часть и жизнь сотрудника ПСЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Реставрация в Москве: Возвращение Георгия Победоносца и волшебного фонаря
В эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал о том, как в столице охраняются памятники, куда увозят найденные во время реконструкции улиц ценности и что будет с особняком Мельникова
Новости 24
В Удмуртии мошенник украл у матери погибшего Героя России его удостоверение
Гигантский российский триколор развернут в центре Ижевска
ФСИН выступала против досрочного освобождения приговоренного к смертной казни жителя Удмуртии
Фестиваль спорта и молодежи пройдет в Ижевске
Первая партия вакцины против гриппа поступила в Удмуртию
Подробности ДТП на перекресте Ленина и Воровского в Ижевске
Подростка из Ижевска задержали за угон иномарки
Монету 1758 года нашли во время строительных работ в Ижевске
Школьник из Ижевска занял призовое место на чемпионате мира по быстрым шахматам
Служебная собака помогла найти преступников в Удмуртии
«Ушла в отставку»: глава Ярского района Удмуртии написала заявление по собственному желанию
Хоккейный клуб «Ижсталь» опубликовал список хоккеистов, заявленных в «ВХЛ-Кубок Шелкового пути»
Достойны доверия: Ижевчане смогут выбрать лучшую клинику и народного врача
Заключительный день Ижевского кинофестиваля пройдет 21 августа
До 15 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за убийство знакомого
Ремонт на двух участках улицы Горького в Ижевске завершен