Утро в Ижевске: погоня от ДПС, собака, поймавшая преступника, и запрет использования мобильных в школе

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 22 августа, четверг. Нас ждет +23...+25 градусов, также возможны кратковременные дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- Погоня с участием патрульной машины в Ижевске завершилась ДТП

- Монету 1758 года нашли во время строительных работ в Ижевске

- Подробности ДТП на перекресте Ленина и Воровского в Ижевске

- Служебная собака помогла найти преступников в Удмуртии

- Ремонт на двух участках улицы Горького в Ижевске завершен

- Минпросвещения рекомендует ограничить использование телефонов в школах

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«Энергосбыт» отказывается от бумажных платежек

Фото: Архив КП

Ижевчане не на шутку перепугались, когда в 10-х числах августа не нашли в почтовых ящиках платежки от ПАО «ЭнергосбыТ Плюс». Причем те, кто получают счета за «коммуналку» на электронную почту, никакого сбоя не заметили. Что произошло и как теперь оплачивать счета, разбиралась «Комсомолка».

Родники Удмуртии

Фото: Людмила Куликова

«Комсомолка» отправилась в очередную экспедицию по родникам республики. Мы рассказываем о наших приключениях в экспедиции, изучаем легенды, связанные с родниками и проверяем воду в родниках на качество. Наши журналисты съездили уже в две экспедиции.

«Был дворником и тихим соседом»

Фото: пресс-служба СУ СК России по УР

Новость о том, что житель Удмуртии, приговоренный к смертной казни, растлил 7-летнюю девочку, облетела всю России. Как он оказался на свободе? Кто он такой? Вопросов к этой ситуации много. На часть из них ответила «Комсомольская правда».

Как работают пожарные Удмуртии

Фото: Сергей Грачев

Теперь у вас есть возможность посмотреть на работу пожарно-спасательной части изнутри. Обычно, эти помещения скрыты от глаз незнакомых людей. Но для наших читателей мы подготовили экскурсию в часть и жизнь сотрудника ПСЧ.