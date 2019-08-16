2019-08-16T10:11:50+03:00
Общество

Утро в Ижевске: студент, получивший опекунство, визит известного писателя и смертельное ДТП

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 16 августа. Сегодня днем ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура +22...+24°С. Желаем всем хорошего дня, удачного завершения рабочей недели и предлагаем почитать новости одной строкой:

23 школы и детских сада Удмуртии наказали за поборы с родителей (Подробнее)

Девушка из Удмуртии нашла пару на программе «Давай поженимся» (Подробнее)

Режим ЧС ввели в Удмуртии с 15 августа (Подробнее)

Какая погода ждет Ижевск в 2100 году (Подробнее)

ЛД «Ижсталь» и 50-метровый бассейн в Ижевске планируют достроить по концессии (Подробнее)

Минсельхоз Удмуртии планирует компенсировать потери пострадавшим пчеловодам (Подробнее)

Спустя полгода нашли тело пропавшего в Ижевске мужчины (Подробнее)

Мошенники придумали схему «заработка» через автосалоны Ижевска (Подробнее)

Где в Ижевске отремонтируют ливневки в 2019 году? (Подробнее)

А теперь к главным новостям:

Студент оформил опеку над своими маленькими братьями

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Удивительную историю рассказала Уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева. К ней на встречу пришел 18-летний студент техникума, который не побоялся сложностей и оформил опеку над своими маленькими братьями, которым 4 года и 5 лет. (Подробнее)

Роддом в Малой Пурге все-таки закроют

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Зампредседателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко прокомментировала ситуацию.

- В ижевском перинатальном центре работают квалифицированные специалисты. Медучреждение оснащено современным оборудованием – чтобы выходить маму и ребенка после сложных родов, - рассказала она. (Подробнее)

На книжный фестиваль в Ижевск приедет известный писатель

Фото: vk.com/chitaiizhevsk

Фото: vk.com/chitaiizhevsk

На фестиваль «Читай, Ижевск!» приедет специальный гость – известный польский писатель Януш Леон Вишневский. (Подробнее)

Массовое ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Ижевске на улице Карла Маркса 14 августа произошло массовое ДТП. Водитель машины «Форд Фокус» врезался две другие машины. (Подробнее)

Несанкционированные свалки уберут в Удмуртии

Фото: Ярослав Семенов

Фото: Ярослав Семенов

В Удмуртии продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок. До конца этого года на выделенные сегодня муниципальным районам 25 млн рублей будет ликвидировано 18 несанкционированных свалок общей площадью 32 гектара. (Подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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