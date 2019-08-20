2019-08-20T08:14:14+03:00
Общество

Утро в Ижевске: ижевчанка, покорившая Москву, появление эко-пунктов и итоги проверки меда

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 20 августа, вторник. В городе сегодня будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Днем до +23 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Жительница Удмуртии хотела заработать на бирже, но вместо этого лишилась 500 тысяч рублей (подробнее)

«Алина не хотела ехать на чемпионат мира»: российский тренер раскрыл некоторые секреты успеха Загитовой (подробнее)

Опасное сооружение появилось на улице Крылова в Ижевске (подробнее)

Туристы из Перми около 8 часов просидели в автобусе под Ижевском (подробнее)

Школу искусств в микрорайоне «Столичный» в Ижевске передадут городу (подробнее)

ЗНАЙ НАШИХ!

Дарье Азиатцевой - 19 лет. На счету девушки - победа в конкурсе красоты «Мисс Русское радио», участие в телешоу «Успех» на СТС и в Неделе Моды в Москве. Журналист «Комсомолки» пообщался с Дарьей и расспросил о ее проектах (подробнее)

Слева - Вера Брежнева (фото - vk.com/vb), справа - Дарья Азиацева (личный архив)

Слева - Вера Брежнева (фото - vk.com/vb), справа - Дарья Азиацева (личный архив)

ЭКО-ПУНКТЫ

В Ижевске появятся два эко-пункта для приема вторсырья. Закуплены 21 пресс-компактор для работы со смешанным мусором в отдалённых от полигонов районах (подробнее)

Фото: пресс-служба Регоператора по обращению с ТКО в Удмуртии

Фото: пресс-служба Регоператора по обращению с ТКО в Удмуртии

БЕЗОПАСНЫЙ

В Удмуртии провели проверку меда и опасных и запрещенных веществ там не обнаружили. С 1 января по 1 августа 2019 года было отобрано 13 проб меда из Алнашского, Каракулинского, Селтинского, Можгинского районов Удмуртии и торговых точек в Ижевске (подробнее)

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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